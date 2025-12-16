Забудьте об уксусе и лимонной кислоте: этот простой фрукт очистит чайник за считанные минуты

В холодный зимний период чайник перегружен приготовлением чая и других напитков. Чтобы он работал на максимальной мощности, нужно ухаживать за ним как можно чаще.

Регулярную очистку чайника лучше всего проводить без сильных химикатов, информирует 24 Канал со ссылкой на Good house keeping. Выбирайте экологические продукты, которые есть в каждом холодильнике, например, лимоны.

Как очистить чайник лимоном?

Лимон считают одним из самых эффективных натуральных средств для уборки. Его мягкая кислотность хорошо справляется с очисткой чайника и особенно с накипью, которая появляется из-за постоянного контакта с водой.

Избежать накипи полностью не удастся – она образуется естественно. Впрочем, ее количество можно уменьшить, если после использования не оставлять воду в чайнике и давать ему хорошо просохнуть.

Лимон спасет ваш чайник от накипи / Фото unsplash

Для очистки чайника лимоны нарезают тонкими ломтиками и выкладывают в пустую посуду. После этого чайник наполняют водой до максимальной отметки и включают. Когда вода закипит – ее сливают. Далее лимон снова кладут в чайник и повторяют кипячение. После второго раза воду также надо слить.

Теперь вынимаем ломтики лимона и даем им немного остыть. Когда их уже можно держать в руках, то протрите те места, где остался налет – носик, край крышки или другие проблемные участки.

В завершение поверхность надо протереть сухой или слегка влажной тряпкой, чтобы убрать остатки. Чайник наполните водой и еще раз прокипятите, чтобы избавиться от остатков лимона и лишних запахов.

Как еще используют лимон в уборке?

Лимонная кислота обладает обеззараживающими свойствами – она помогает бороться с бактериями, плесенью и грибком, а при правильном использовании может уменьшать следы ржавчины, пишет Blancliving.

Масла, содержащиеся в кожуре лимона, хорошо растворяют жир и пятна, оставляя поверхности чистыми и блестящими. Поэтому везде, где нужно что-то отчистить, на помощь придет лимон.

