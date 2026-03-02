Троянди цвістимуть все літо: секрети правильного обрізання різних видів
Троянди є популярними садовими квітами по всьому світу, тому дачники радо діляться секретами, які допоможуть рослинам рости ще краще. На початку березня варто провести обрізку, але вона повинна бути акуратною.
Кущі троянд не є сильно вибагливими, проте все одно треба слідкувати за певними моментами, які варто врахувати під час обрізки, пише Express.
Як обрізати різні види троянд?
Гібридні троянди
Ці троянди цвітуть на пагонах поточного року, а це означає, що їх рекомендовано обрізати кожної весни. Відомий садівник Монті Дон рекомендує спочатку видалити всі слабкі чи пошкоджені пагони чи перехрестити стебла, а тоді обрізати стебла, щоб утворити відкриту чашу з коротких гілок.
Не надто хвилюйтеся щодо похилих зрізів назовні, але завжди зрізайте трохи вище бруньки. Пам’ятайте, що найсильніше потрібно зрізати найслабші пагони,
– зазначив садівник.
Кущові троянди
За словами Монті Дона, кущові троянди потребують дуже мало обрізки. Їх можна просто підрівняти тримером для живоплоту – і цього буде цілком достатньо.
"Я обрізаю їх на початку весни, видаляючи надзвичайно довгі пагони або гілки, що перетинаються, а потім залишаю їх у спокої. Краще проводити обрізку наприкінці літа або на початку осені".
Після обрізки кущові троянди почнуть краще цвісти / Фото Pexels
Плетисті троянди
Ці троянди мають поодинокі, великі квіти, що цвітуть з початку літа аж до осені. Їх обрізають лише восени чи взимку, зберігаючи каркас з довгих стебел з бічними гілками. Ці бічні гілки й утворюватимуть квіти на нових пагонах, які утворяться навесні.
Дачник наголосив, що в ідеалі щороку видаляти третину рослини – найстаріші стебла. Це потрібно робити для того, що кущ постійно оновлювався. Рамблери треба лише трішки обрізати, але не варто цього робити одразу після цвітіння, оскільки ці квіти ростуть на стеблах, які виросли наприкінці літа. Отже, обрізати на початку весни варто лише гібридні й кущові троянди, а плетисті рамблери в новому сезоні чіпати не рекомендовано.
Крім обрізки, дачники можуть вже приділити час посадкам на городі. Видання Real Simple пише, що вже на початку березня можна висаджувати певні багаторічники. Ехінацея, очиток, шавлія, лілійники та розмарин ідеально підійдуть для раннього та пишного цвітіння. Ці рослини витривалі до спеки, заморозків та можуть рости на бідному ґрунті з мінімальним доглядом.
