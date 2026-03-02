Кусты роз не сильно прихотливы, однако все равно надо следить за определенными моментами, которые следует учесть при обрезке, пишет Express.

Как обрезать разные виды роз?

Гибридные розы

Эти розы цветут на побегах текущего года, а это значит, что их рекомендовано обрезать каждую весну. Известный садовод Монти Дон рекомендует сначала удалить все слабые или поврежденные побеги или перекрестить стебли, а потом обрезать стебли, чтобы образовать открытую чашу из коротких ветвей.

Не слишком волнуйтесь относительно наклонных срезов наружу, но всегда срезайте чуть выше почки. Помните, что сильнее всего нужно срезать самые слабые побеги,

– отметил садовод.

Кустовые розы

По словам Монти Дона, кустовые розы нуждаются в очень малой обрезке. Их можно просто подровнять триммером для живой изгороди – и этого будет вполне достаточно.

"Я обрезаю их в начале весны, удаляя чрезвычайно длинные побеги или пересекающиеся ветви,, а затем оставляю их в покое. Лучше проводить обрезку в конце лета или в начале осени".



После обрезки кустовые розы начнут лучше цвести / Фото Pexels

Плетистые розы

Эти розы имеют одиночные, крупные цветы, цветущие с начала лета до осени. Их обрезают только осенью или зимой, сохраняя каркас из длинных стеблей с боковыми ветвями. Эти боковые ветви и будут образовывать цветы на новых побегах, которые образуются весной.

Дачник отметил, что в идеале ежегодно удалять треть растения – старые стебли. Это нужно делать для того, что куст постоянно обновлялся. Рамблеры надо лишь немного обрезать, но не стоит этого делать сразу после цветения, поскольку эти цветы растут на стеблях, которые выросли в конце лета. Итак, обрезать в начале весны стоит только гибридные и кустовые розы, а плетистые рамблеры в новом сезоне трогать не рекомендуется.

Многие садоводы заказывают саженцы цветов онлайн, поскольку выбор на маркетплейсе намного больше.

Кроме обрезки, дачники могут уже уделить время посадкам на огороде. Издание Real Simple пишет, что уже в начале марта можно высаживать определенные многолетники. Эхинацея, очиток, шалфей, лилейники и розмарин идеально подойдут для раннего и пышного цветения. Эти растения выносливы к жаре, заморозков и могут расти на бедной почве с минимальным уходом.