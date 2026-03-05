Грона не помістяться в руці: що робити з виноградом кожного місяця весни

На початку весни дачники вже починають доглядати за виноградом. Від правильно зробленої роботи залежить майбутній урожай, тому серед найважливіших справ – зміцнення лози та створення умов для рясного плодоношення влітку.

Якщо температура не опускається нижче 5 градусів морозу, то зимове укриття з винограду вже можна забирати, пише Rivne Media. Часом на лозі можуть бути пошкодження, тож їх оброблять спеціальною пастою. А от за плісняву після зимівлі турбуватися не варто – на свіжому повітрі вона зникне сама.

Що зробити з виноградом у березні?

Обрізка винограду

Морозостійкі сорти можна обрізати у березні, а всі інші – у квітні. Дачники спочатку видаляють порослеві вертикальні пагони з минулого року, а також поламані, хворі, тонкі, старі, занадто товсті чи сухі гілки. Для роботи потрібно використовувати гострий та продезінфікований інструмент.

Захист від хвороб і шкідників

Навесні виноград варто обробити від хвороб та шкідників. Першу процедуру проводять на початку сезону, під час підв’язування лози, використовуючи 3% розчин мідного купоросу. Засіб допоможе захистити рослину від шкідливих комах.

Коли почнуться формуватися бруньки – треба проводити другу обробку. Для цього застосовують вже готові розчини, які допомагають запобігти розвитку різних хвороб.

Третій етап захисту варто проводити у фазі появи 3 – 5 листочків. У цей період садівники використовують препарати "Аліот" чи "Фітоверм", які допомагають вберегти виноград від виноградного кліща.

Весняне підживлення

Щоб отримати гарний урожай, виноград потрібно підживлювати. Перше підживлення дачники проводять на етапі набухання бруньок.

Для цього використовують мінерально-азотний комплекс, до складу якого входять суперфосфат, калій і сечовина – по 60 грамів кожного компонента. Їх розводять у 50 літрах води. Також дачники ще використовують 5% розчин пташиного посліду.

Друге підживлення припадає на початок періоду цвітіння. У цей час рекомендовано застосовувати для винограду добриво з суперфосфату та сірчанокислого калію. Для приготування розчину потрібно змішати 50 грамів карбіду і 60 грамів суперфосфату в 10 літрах води, після чого обробляють ним рослину.



Правильний догляд за виноградом збільшить урожай / Фото Pinterest

Розширення виноградника

Травень – вдалий період для оновлення чи розширення виноградника. У цей час можна висаджувати нові саджанці. Під час посадки важливо врахувати температуру ґрунту. Вона має бути не нижчою за +10 градусів тепла.

Якщо дотримуватися всіх цих правил, то рослина буде добре розвиватися, а відтак зможе потішити хорошим урожаєм.

