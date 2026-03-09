У такому випадку формування рослини допомагає надати їй охайного вигляду, схожого на невелике дерево бонсай, а також запобіжить ламанню гілок, пише Better Homes and Gardens.

Як правильно обрізати грошове дерево?

Активне зростання рослини у висоту є прямою ознакою того, що рослину варто підрізати. В ідеалі грошове дерево має бути приблизно однаковим за висотою і шириною – так навантаження розподілиться рівномірно, а сама рослина виглядатиме міцною та збалансованою.

Під час обрізки варто спочатку прибрати пожовкле листя, сухі гілки й пагони з коричневими плямами. Зрізи роблять біля основи гілки, не пошкоджуючи стовбур. Перед роботою інструмент треба обов’язково продезінфікувати спиртом чи слабким розчином відбілювача.

Фахівці радять звернути увагу на тонкі, витягнуті чи пониклі гілки. Саме вони послаблюють рослину, тому їх краще видалити. Якщо ж основний стовбур став занадто важким й почав нахилятися, то його можна трохи вкоротити. З часом він стане щільним та почне краще гілкуватися.

Для того, щоб товстянка росла більш пишною, рекомендовано прищипувати верхівки молодих пагонів – це стимулює ріст у ширину. За один раз не можна зрізати більше, ніж 20 – 30% крони, інакше рослина може зазнати стресу й повільніше відновлюватися.

Для підтримки росту можна використовувати рідке добриво, розведене до чверті рекомендованої норми. Регулярна та акуратна обрізка допоможе зробити товстянку густішою, стійкішою та здоровішою.

Тікток-користувачка з ніком @olesia.orchids радить проводити обрізку весною чи на початку літа, коли дерево активно росте. За її словами, розмножувати рослину дуже просто. Достатньо один листочок покласти у воду чи субстрат, і він вже дасть коріння.

Для пересадки дерева знадобиться більший горщик, в який додається шар керамзиту та ґрунт для сукулентів. Після пересадки дерево одразу поливати не варто. Зволожити його рекомендовано через кілька днів.

Як обрізати грошове дерево: дивіться відео

