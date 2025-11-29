Так сад занедбують за один сезон: як безпечно обрізати дерева взимку

Зима – ідеальний час для обрізки дерев, особливо яблунь, груш та слив. Обрізка в цей час стимулює ріст дерев та утворення плодів, а також зменшує ризик захворювань.

Зимова обрізка є ключовою процедурою догляду саду, інформує 24 Канал з посиланням на Zielony. Впродовж цього періоду дерева перебувають у стані спокою, а відсутність листя полегшує оцінку структури крони.

Як поводитися з деревами зимою?

Спочатку видаліть хворі та мертві гілки, щоб запобігти поширенню хвороб. Далі прорідіть крону, видаляючи гілки, що ростуть усередину, та ті, що перехрещуються. Вкорочення пагонів стимулюватиме дерево до утворення нових плодоношень.

Після обрізки сад буде у чудовому вигляді / Фото unsplash

Важливо дотримуватися правильного кута зрізу – в ідеалі на кілька міліметрів вище бруньки, зверненої назовні. Нарешті, обробіть рани дерева садівничою маззю або емульсійною фарбою з фунгіцидом.

Не слід обрізати дерева під час сильних морозів (нижче – 5), оскільки рани загоюються повільніше. Уникайте видалення занадто великої кількості пагонів одночасно, оскільки надмірно агресивна обрізка може послабити дерево. Обрізка фруктових дерев у зимовий період – це ключовий крок у покращенні їхнього здоров’я та збільшенні врожайності.

Чи всі дерева можна обрізати?

Не всі фруктові дерева підходять для обрізки взимку, пише Muzeum. До видів, які найкраще обрізати, належать яблуні (особливо старі сорти, які потребують проріджування), груші та сливи, у яких слід видаляти хворі й зламані гілки.

Персики та абрикоси найкраще обрізати у березні чи квітні, щоб уникнути пошкодження від заморозків.

