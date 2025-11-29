Так сад приходят в упадок за один сезон: как безопасно обрезать деревья зимой
- Зимняя обрезка деревьев, таких как яблони, груши и сливы, способствует их росту и уменьшает риск заболеваний.
- Не следует обрезать деревья во время сильных морозов, и важно соблюдать правильный угол среза, обрабатывая раны садоводческой мазью.
Зима – идеальное время для обрезки деревьев, особенно яблонь, груш и слив. Обрезка в это время стимулирует рост деревьев и образование плодов, а также уменьшает риск заболеваний.
Зимняя обрезка является ключевой процедурой ухода за садом, информирует 24 Канал со ссылкой на Zielony. В течение этого периода деревья находятся в состоянии покоя, а отсутствие листьев облегчает оценку структуры кроны.
Как обращаться с деревьями зимой?
Сначала удалите больные и мертвые ветви, чтобы предотвратить распространение болезней. Далее проредите крону, удаляя ветви, растущие внутрь, и те, что перекрещиваются. Укорачивание побегов будет стимулировать дерево к образованию новых плодоношений.
После обрезки сад будет в прекрасном виде / Фото unsplash
Важно соблюдать правильный угол среза – в идеале на несколько миллиметров выше почки, обращенной наружу. Наконец, обработайте раны дерева садоводческой мазью или эмульсионной краской с фунгицидом.
Не следует обрезать деревья во время сильных морозов (ниже – 5), поскольку раны заживают медленнее. Избегайте удаления слишком большого количества побегов одновременно, поскольку чрезмерно агрессивная обрезка может ослабить дерево. Обрезка фруктовых деревьев в зимний период – это ключевой шаг в улучшении их здоровья и увеличении урожайности.
Все ли деревья можно обрезать?
Не все фруктовые деревья подходят для обрезки зимой, пишет Muzeum. К видам, которые лучше всего обрезать, относятся яблони (особенно старые сорта, которые нуждаются в прореживании), груши и сливы, у которых следует удалять больные и сломанные ветви.
Персики и абрикосы лучше обрезать в марте или апреле, чтобы избежать повреждения от заморозков.
Частые вопросы
Какие преимущества зимней обрезки деревьев?
Зимняя обрезка деревьев имеет несколько преимуществ - она помогает удалить больные и мертвые ветви, что предотвращает распространение болезней, а также стимулирует дерево к образованию новых плодоношений.
Почему важно соблюдать правильный угол среза во время обрезки?
Правильный угол среза важен, поскольку он минимизирует риск повреждения дерева - срез следует делать на несколько миллиметров выше почки, обращенной наружу, чтобы избежать повреждения и обеспечить здоровый рост.
Какие деревья не стоит обрезать зимой?
Персики и абрикосы не следует обрезать зимой - их лучше обрезать в марте или апреле, чтобы избежать повреждения от заморозков.