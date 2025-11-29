Так сад приходят в упадок за один сезон: как безопасно обрезать деревья зимой

Зима – идеальное время для обрезки деревьев, особенно яблонь, груш и слив. Обрезка в это время стимулирует рост деревьев и образование плодов, а также уменьшает риск заболеваний.

Зимняя обрезка является ключевой процедурой ухода за садом, информирует 24 Канал со ссылкой на Zielony. В течение этого периода деревья находятся в состоянии покоя, а отсутствие листьев облегчает оценку структуры кроны.

Как обращаться с деревьями зимой?

Сначала удалите больные и мертвые ветви, чтобы предотвратить распространение болезней. Далее проредите крону, удаляя ветви, растущие внутрь, и те, что перекрещиваются. Укорачивание побегов будет стимулировать дерево к образованию новых плодоношений.

После обрезки сад будет в прекрасном виде / Фото unsplash

Важно соблюдать правильный угол среза – в идеале на несколько миллиметров выше почки, обращенной наружу. Наконец, обработайте раны дерева садоводческой мазью или эмульсионной краской с фунгицидом.

Не следует обрезать деревья во время сильных морозов (ниже – 5), поскольку раны заживают медленнее. Избегайте удаления слишком большого количества побегов одновременно, поскольку чрезмерно агрессивная обрезка может ослабить дерево. Обрезка фруктовых деревьев в зимний период – это ключевой шаг в улучшении их здоровья и увеличении урожайности.

Все ли деревья можно обрезать?

Не все фруктовые деревья подходят для обрезки зимой, пишет Muzeum. К видам, которые лучше всего обрезать, относятся яблони (особенно старые сорта, которые нуждаются в прореживании), груши и сливы, у которых следует удалять больные и сломанные ветви.

Персики и абрикосы лучше обрезать в марте или апреле, чтобы избежать повреждения от заморозков.

Полезные советы для садоводов