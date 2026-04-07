Яку витяжку обрати на кухню: варіанти під різні запити

Під час ремонту кухні люди зазвичай ретельно обирають плитку, стіл чи холодильник. Проте варто також подбати про витяжку, яка must have у будь-якому інтер’єрі.

Варіантів витяжок є чимало: навісні, з нижнім відводом повітря, канальні та рециркуляційні. Тож для того, аби обрати оптимальний варіант для своїх потреб, слід звернути увагу на цілу низку факторів, пише Consumer Reports.

Навіщо потрібна витяжна на кухні?

Витяжка – це незамінний побутовий прилад, що виконує одразу кілька дуже важливих функцій. Основне її призначення – це, звісно ж, ліквідовувати жир, дим та інші запахи приготування їжі з повітря. Так у кухні створюється набагато чистіше та свіжіше середовище.

Але також витяжка незамінна для боротьби з конденсатом, зайвою вологою, а відтак і з пліснявою – а вона часто стає проблемою на кухнях, і особливо у холодну пору року.

Окрім того, слід зважати на те, що у багатьох оселях кухні мають досить відкрите планування, і це означає, що запахи можуть дуже легко просочуватися в інші житлові зони. Тут витяжка – просто must have. Тож далі розповідаємо які є типи і на що зважати при виборі.

Які існують типи витяжок?

Навісні витяжки

Моделі з навісом є найпоширенішими: вони виглядають, як окремий "димохід" – і до них належать і острівні витяжки, що встановлюються над кухонною зоною в центрі кухні, і настінні витяжки біля стіни. Зазвичай цей тип покриває всю площу варильної поверхні.



Витяжка, вмонтована у кухонну шафу

Вбудовані витяжки стають все популярнішими, адже допомагають досягнути елегантного мінімалістичного вигляду. Вони практично непомітні, але часто не покривають всю площу плити. Та якщо підібрати прилад з досить високою швидкістю відведення повітря, вона буде вдалим вибором. Особливо часто такі витяжки встановлюють у невеликих кухнях, де кожен сантиметр простору – на вагу золота.

Стаціонарні витяжки

Такі витяжки покривають всю площу плити, а також слід враховувати те, що фіксовані моделі працюють краще, ніж висувні. Окрім того, вони мають значно більшу площу фільтра.

Якщо ви думаєте про встановлення саме стаціонарної моделі, слід врахувати, що розташування на рівні голови може заважати.



Висувні витяжки

Висувні прилади обладнані вентилятором та підсвічуванням, і вони вмикаються, коли ви висуваєте їх вручну. Головний плюс моделі – після приготування їжі можна прибрати витяжку з поля зору.

Ось кілька якісних витяжок, які можна обрати для своєї кухні.

Minola HPL 512 I – стаціонарна модель, що підійде для стильної, сучасної кухні. Компактні розміри дозволяють вмістити її навіть у невелику кімнату.

– висувна витяжка з режимами відведення та рециркуляції стане вдалим вибором, якщо на кухні потрібно максимально економити простір.

– стаціонарна витяжка, що швидко видаляє пар та дим з кухні. Стильний та сучасний дизайн приладу впишеться практично у будь-який простір.

На що звернути увагу під час вибору витяжки?

Модель витяжки, звісно, впливає і на її вигляд, і на ефективність, але й характеристики є не менш важливими. Далі розповідаємо, на що слід звернути особливу увагу.

Швидкість відведення повітря

Зазвичай вона вказується у кубічних метрах на годину – втім, враховуйте, що заявлена продуктивність мало впливає на реальну ефективність приладу, адже внутрішня конструкція та встановлення мають значно більше значення.

Наприклад, якщо повітропровід засмічений, навіть найпотужніша витяжка не працюватиме досить ефективно.

Вигляд

Звертайте увагу на те, щоб у витяжці не було дуже багато щілин, закутків та маленьких деталей – адже її доведеться чистити від жиру, що точно налипатиме на поверхню. Також досвід експертів підказує, що стаціонарні витяжки з гладкою нижньою стороною чистити простіше, ніж висувні.

Фільтри

Усі витяжки оснащені фільтром, але слід звернути увагу на те, чи можна чистити фільтр, чи його потрібно замінювати щоразу – адже це означає додаткові витрати.

Якісним варіантом вважається фільтр з алюмінієвої сітки: його відносно просто помити, і він не потребує заміни. Але якщо ви купуєте витяжку, що має режим рециркуляції, вона має також бути оснащена вугільним фільтром – і ось вже він потребує заміни.

Освітлення

Освітлення на витяжці – це те, на що багато людей майже не зважають під час вибору приладу, та дарма – воно значно важливіше, ніж може здатися на перший погляд. І придивитися потрібно до двох моментів:

кількість лампочок – в ідеалі їх має бути 2, а не одна, адже це забезпечить кращу видимість;

– в ідеалі їх має бути 2, а не одна, адже це забезпечить кращу видимість; тип лампи також відіграє важливу роль. Галогенні дають краще освітлення, ніж лампи розжарювання, а світлодіодні споживають менше енергії.

Елементи керування

На більшості витяжок кнопки чи сенсорні панелі розташовані на передній стороні витяжки – і це найкращий варіант. Натомість краще уникати деяких висувних моделей, де елементи керування ховаються внизу витяжки, пише Choice.

Шум

Рівень шуму – це ще один важливий фактор, який варто з’ясувати ще до того, як ви вперше ввімкнете витяжку на своїй кухні. Можливо, гучніші витяжки й будуть дещо потужніші, але це точно не найкраще рішення у довготривалій перспективі.

Найкращий спосіб перевірити шумність – це ввімкнути прилад на максимальну потужність.

Канальна vs рециркуляційна система

Витяжки також загалом поділяються на два типи:

витяжки з канальною системою витягують запахи та виводять їх назовні;

рециркуляційні витяжки всмоктують повітря, проводять його через фільтри та повертають назад до кімнати.

Тут слід обирати відповідно до власних можливостей та потреб, але врахуйте, що у другому випадку підтримання роботи витяжки обійдеться дорожче: вугільні фільтри у рециркуляційних системах потрібно періодично замінювати.