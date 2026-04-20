Створення образу для випускного – це справді унікальна подія у житті. Весна дозволяє обрати випускницям найтрендовіші сукні сезону. Важливо, щоб образ був стильним та актуальним, пише Vogue.

Яку сукню вибрати на випускний у 2026 році?

Цього сезону сукні повертаються до виразного шарму – і несподівано в тренди "увірвалася" довжина міні. Звернути увагу варто і на волани, шари мереживних люверсів та бахрому: цей декор додає м’якості до образів та створює естетичний і свіжий образ.

Лаймова зелень

Найяскравіший колір цього сезону – це лаймово-зелений, і він вже займає центральне місце на світових подіумах. Тож випускна сукня цього відтінку допоможе підкреслити індивідуальність.

Ще одна несподівана, але важлива перевага: цей колір вдало виділятиметься на фотографіях.

Багаторівневі рюші

Якщо ви мрієте про сукню, що красиво розвівається, коли ви танцюєте, тоді тренди на вашому боці, адже у моду повертаються багаторівневі рюші та складне драпірування.

І всього одним елементом крою можна досягнути зовсім різного результату: чи то ефекту водоспаду з тонкими шарами органзи, чи то структурованих ярусів з тюлем та оксамитом.

Романтичне мереживо

Оксамитові сукні з мереживною обробкою по подолу залишаються популярними вже ціле десятиліття – з 2016 року, коли для колекції дому Céline Фібі Філон створила чорно-білі сукні та майки з мереживною обробкою, пише Harper`s Bazaar.

Втім, цьогоріч варто спробувати сміливіші та свіжіші колірні поєднання – не бійтеся яскравих відтінків: сливового, насичено-зеленого тощо.

Крім того, саме ця сукня стане чудовим вибором, якщо хочеться придбати універсальне вбрання: вона точно не висітиме у шафі без діла навіть після випускного. Її легко доповнити простими повсякденними речами – сорочкою поверх, сандалями на ремінцях чи блискучими прикрасами.

Довжина міні

Тренд на мінісукні швидко поширюється від Нью-Йорка до Парижа. Образ з довгими рукавами допоможе випускницям збалансувати силует, а кілька акцентних, великих прикрас перетворять сукню на справді незабутній ансамбль.

Корсетний ліф у поєднанні зі спідницею-русалкою

Деякі силуети не йдуть з моди швидко та залишаються актуальними з року в рік, і структуровані корсетні ліфи – це один з них. Але цьогоріч варто зробити акцент на чітких лініях, і силует "русалка" – це саме те, що для цього потрібно.

Але звернути увагу потрібно не лише на крій, але й на вибір тканини. Одними з найкращих варіантів стануть:

сатин чи шовк;

еластичний оксамит;

блискучий тюль та м’яка органза.

Та найбільший тренд для випускних 2026 року – це не колір чи силует, а впевненість. Тож незалежно від того, яку сукню ви оберете, міні чи мереживну, просту чи вкриту блискітками, найкращою залишатиметься та, що відображає вашу особистість.