Создание образа для выпускного – это действительно уникальное событие в жизни. Весна позволяет выбрать выпускницам самые трендовые платья сезона. Важно, чтобы образ был стильным и актуальным, пишет Vogue.

Какое платье выбрать на выпускной в 2026 году?

В этом сезоне платья возвращаются к выразительному шарму – и неожиданно в тренды "ворвалась" длина мини. Обратить внимание стоит и на воланы, слои кружевных люверсов и бахрому: этот декор добавляет мягкости к образам и создает эстетичный и свежий образ.

Лаймовая зелень

Самый яркий цвет этого сезона – это лаймово-зеленый, и он уже занимает центральное место на мировых подиумах. Поэтому выпускное платье этого оттенка поможет подчеркнуть индивидуальность.

Еще одно неожиданное, но важное преимущество: этот цвет будет удачно выделяться на фотографиях.

Многоуровневые рюши

Если вы мечтаете о платье, что красиво развевается, когда вы танцуете, тогда тренды на вашей стороне, ведь в моду возвращаются многоуровневые рюши и сложные драпировки.

И всего одним элементом кроя можно достичь совершенно разного результата: то ли эффекта водопада с тонкими слоями органзы, или структурированных ярусов с тюлем и бархатом.

Романтическое кружево

Бархатные платья с кружевной отделкой по подолу остаются популярными уже целое десятилетие – с 2016 года, когда для коллекции дома Céline Фиби Филон создала черно-белые платья и майки с кружевной отделкой, пишет Harper`s Bazaar.

Впрочем, этом году стоит попробовать смелые и свежие цветовые сочетания – не бойтесь ярких оттенков: сливового, насыщенно-зеленого и тому подобное.

Кроме того, именно это платье станет отличным выбором, если хочется приобрести универсальный наряд: оно точно не будет висеть в шкафу без дела даже после выпускного. Его легко дополнить простыми повседневными вещами – рубашкой поверх, сандалиями на ремешках или блестящими украшениями.

Длина мини

Тренд на мини-платья быстро распространяется от Нью-Йорка до Парижа. Образ с длинными рукавами поможет выпускницам сбалансировать силуэт, а несколько акцентных, крупных украшений превратят платье в действительно незабываемый ансамбль.

Корсетный лиф в сочетании с юбкой-русалкой

Некоторые силуэты не уходят из моды быстро и остаются актуальными из года в год, и структурированные корсетные лифы – это один из них. Но в этом году стоит сделать акцент на четких линиях, и силуэт "русалка" – это именно то, что для этого нужно.

Но обратить внимание нужно не только на крой, но и на выбор ткани. Одними из лучших вариантов станут:

сатин или шелк;

эластичный бархат;

блестящий тюль и мягкая органза.

И самый большой тренд для выпускных 2026 года – это не цвет или силуэт, а уверенность. Поэтому независимо от того, какое платье вы выберете, мини или кружевное, простое или покрытое блестками, лучшим будет оставаться то, что отражает вашу личность.