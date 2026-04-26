Must have на літо: як вибрати штори блекаут для дому

Штори блекаут – це важливіше доповнення до вашого дому, аніж може видатися спершу. Адже вони не лише підвищують приватність всієї квартири, але й зменшують рахунки за електроенергію.

Штори блекаут розроблені спеціально для того, аби блокувати світло зовні та ізолювати приміщення не лише від холоду, але й від спеки, що робить їх оптимальним вибором для різних пір року, пише Housing.

Для чого потрібні штори блекаут?

Вибір штор для дому – це зовсім непросте завдання, адже асортимент просто неймовірно великий, від типу текстилю до стилів підвішування та візерунків. Але саме штори надають приміщенню не лише потрібну конфіденційність, але й нотку стилю та вишуканості.

Коли мовиться про практичність, штори блекаут – це очевидний вибір, адже вони можуть блокувати не лише світло, але й надмірні температури та шум, пише The Spruce.

Виготовляються вони з оксамиту чи замші – товстої, важкої тканини, через яку не проникає світло. Також іноді непрозорий текстиль армують гумою, поліестером чи поліетиленом, і тоді штори можуть діяти також як теплоізолятор.

Двошарові та тришарові штори будуть найбільш ефективними у блокуванні світла, але це не єдиний фактор, на який потрібно звернути увагу перед покупкою.



Штори – важливий елемент декору / Фото Pexels

Отож, ось кілька основних переваг штор блекаут:

повністю блокують світло. Темрява – це основа комфортного сну, і щільний матеріал штор блекаут дозволяє поглинати практично усе світло, що могло б потрапити до кімнати;

зменшують шумове забруднення. Ще один фактор, що часто заважає заснути – це шум машин, людей на вулиці, природи тощо. Але завдяки додатковій підкладці зайві звуки глушаться ще до того, як потраплять у кімнату.

допомагають заощадити на електроенергії. Близько 30% теплової енергії дому втрачається через вікна – і штори блекаут допоможуть цьому запобігти.

Як обрати штори блекаут?

Перед тим як додасте товар до кошика, слід переконатися, що обрані штори відповідають кільком дуже важливим критеріям.

Якість матеріалу

Ефективність штор блекаут дуже сильно залежить від того, який матеріал використовується. Для більшості з них обирають товсті та важкі тканини. І у випадку вибору саме штор не варто боятися синтетичних тканин – наприклад, поліестеру у складі. Саме він допоможе ізолювати приміщення від надмірної спеки влітку та холоду й протягів взимку.



Штори блекаут найкраще підходять для спальні / Фото Pexels

Вимірювання

Перше, що потрібно зробити перед покупкою, – це виміряти розмір вікон. Переконайтеся, що обрані штори повністю закриватимуть вікна та виступатимуть на кілька сантиметрів за межі рами з кожного боку. Так світло взагалі не проникатиме у приміщення після того, як ви закриєте штори.

Блекаут vs затемнення

Є кілька основних видів штор, але зазвичай вибір зводиться до штор, що затемнюють кімнату, та блекаут. І між ними є суттєва різниця, яку потрібно зрозуміти перед покупкою.

Штори, що затемнюють, поглинають приблизно 95% світла, і тому добре підходять для віталень, кухонь тощо, де повна темрява насправді не потрібна. А ось штори блекаут повністю блокують світло – і тому вони стануть оптимальним вибором для спальні.

