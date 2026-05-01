Як обрати лоток для кота: головні нюанси, які не можна ігнорувати

Вибір лотка для кота – це не така вже й дрібниця, як може здатися на перший погляд. Від цього залежить не лише комфорт вашого домашнього улюбленця, а й чистота в домі та навіть поведінка тварини.

Як розповідають представники ветеринарної клініки Shallow Ford, коти зазвичай дуже чутливі до деталей. Тому власникам тварин потрібно ретельно підбирати лоток, зважаючи на форму, розмір, висоту стінок, тип наповнювача й навіть його розташування у ванній кімнаті. Усе це може впливати на те, чи буде котик користуватись ним без проблем.

Як підібрати лоток і на що звернути увагу – розповідаємо у матеріалі.

Розмір

У першу чергу, варто звернути увагу на розмір. За словами ветеринарів Shallow Ford, багато котів можуть не користуватись лотком, якщо він здаватиметься їм затісним чи нестійким. Тому варто обирати ті, де буде достатньо простору для вашого домашнього улюбленця.

Розмір лотка має бути не менше 50х40 сантиметрів. Оптимальним буде той туалет, який у 1,5 раза довший за кота.

Більшість котів віддають перевагу достатньому простору, щоб розвернутися, рити та засипати відходи, не торкаючись стінок. Загальне правило полягає в тому, що довжина коробки лотка має бути щонайменше в півтора рази більшою за довжину кота, яку можна виміряти від носа до основи хвоста,

– розповідають у ветклініці.

За формою найчастіше обирають квадратні та прямокутні лотки, однак існує широкий вибір – від класичних пластикових до складних пристроїв, що мають системи самоочищення.

Висота

Не менш важливо правильно підібрати висоту лотка. Тут варто зважати як на вік домашнього улюбленця, так і на його звички, фізичний стан і навіть породу.

При виборі котячого туалету треба врахувати вік та звички тварини / Фото Pexels

Навіть якщо кіт не має звички висипати наповнювач, варто обирати лоток із вищими стінками. Але при цьому не занадто високий: ваш домашній улюбленець має без перешкод входити і виходити зі свого туалету. Досить поширеним є вибір моделей, в яких три сторони мають висоту до 30 сантиметрів, а одна сторона вдвічі менша для входу. Якщо у кота є проблеми з пересуванням через вік чи травму, краще обирати лоток з нижчими стінками.

Різновиди туалетів для кота

Загалом котячі туалети можна умовно поділити як за дизайном, так і функціональністю та комфортом.

Найпопулярнішим є звичайний відкритий лоток – коробка, яка зазвичай зроблена з пластику. Такий туалет є легким у використанні, має хорошу вентиляцію та не потребує багато зусиль в очищенні.

Класичний відкритий лоток / Фото FreePik

Закриті котячі туалети мають спеціальну кришку зверху, тому тваринка може усамітнитись. Для власників тут теж є переваги, адже такі лотки зменшують поширення неприємного запаху, акуратно виглядають у ванній кімнаті, а головне – не дають змогу котику розкидати наповнювач.

Попри ці значні плюси, у закритих котячих туалетів є й недоліки. Зокрема, не всі тварини полюбляють закритий простір, тому ця модель може не сподобатись вашому домашньому улюбленцю. Також складніше визначити, коли лоток потрібно чистити, а сама конструкція може накопичувати вологу і важче чиститься.

Закриті лотки для котів мають значні переваги і недоліки / Фото Prom

Також власникам тварин можуть запропонувати автоматичний котячий туалет, який має функцію самоочищення. Такі моделі зазвичай складаються з датчика руху, який починає просіювати наповнювач, коли домашній улюбленець піде. Відходи збираються в окрему ємність, яку легко можна почистити.

Такі лотки дають змогу менше витрачати час на догляд за котячим туалетом, однак тут варто підбирати спеціальні наповнювачі, які не будуть забиватись в обертову гребінку та не спричинятимуть її поломку. Крім цього, автоматичні самоочисні девайси шумні та видають вібрації, що може налякати котика.

Варто пам’ятати, що кожна тварина – це індивідуальність зі своїми вподобаннями і звичками, які потрібно враховувати. Водночас більшості котів подобаються лотки, в які легко залізти, де достатньо простору і можна без дискомфорту справити свої потреби.