Ванна кімната "з'їдає" енергію і гроші: як це можна виправити

Ванна кімната – особливий простір, в якому ми перебуваємо наодинці з собою. У фен-шуй цій кімнаті приділяють особливу увагу, оскільки вважається, що вона пов’язана з рухом енергії вдома.

Ванну часто називають місцем, де енергія може "витікати", пише Interia Kobieta. Кажуть, що якщо ванна кімната розташована біля входу, тоді частина енергії, яка заходить в дім – одразу втрачається. У такому разі ванну треба завжди тримати зачиненою.

Як облаштувати ванну за фен-шуй?

Найкращим варіантом вважається розташування ванної якомога далі від вхідних дверей – десь у глибині квартири.

Сусідство ванної зі спальнею – не надто вдале рішення, оскільки коли хтось з членів сім’ї буде митися, то звуки води заважатимуть відпочинку. Ліжко в такому разі від спільної стіни краще відсунути.

Щоб ванна кімната стала оазисом спокою й дозволила розслабитися та відключитися від турбот, її потрібно затишно та приємно оформити. Ідеально, якщо вона буде світлою.



Ванна кімната повинна бути світлою

Вкрай важливо, щоб сантехніка була в хорошому робочому стані. Згідно з фен-шуй, капаючий кран чи негерметичний бачок можуть призвести до "витікання домашнього бюджету".

Працююча система вентиляції також має вирішальне значення. Ванна кімната повинна "дихати", і якщо в ній немає вікон, то повинна бути справна система вентиляції.

А ще важливий нюанс – у ванній кімнаті повинно бути місце для великого дзеркала. Також рекомендовано повісити картину з природним мотивом, щоб посилити енергію ци, яка відповідає за життєву силу та потік енергії.

До слова, експерти радять прати шторку для ванної кімнати раз на місяць, щоб уникнути розмноження цвілі та плісняви, пише Southern Living. Ванна кімната – це місце, де майже завжди підвищена вологість, а шторка ще й тривалий час залишається мокрою після миття. Замінювати її слід кожні 6 – 12 місяців, особливо якщо є видима цвіль, неприємний запах або пошкодження.

