Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Коли немає газу та електрики: 3 способи обігріти квартиру у критичні моменти
14 жовтня, 18:10
2

Коли немає газу та електрики: 3 способи обігріти квартиру у критичні моменти

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Через обстріли можуть бути перебої з електрикою та газом, але існують способи обігріву без них.
  • Газовий пальник може стати в нагоді, якщо встановити його подалі від меблів і не використовувати надто довго, щоб уникнути втрати кисню.

Вже незабаром через російські обстріли можуть настати скрутні часи для енергосистеми. Однак не буває ситуації, з якої немає виходу, якщо знаєш корисні секрети.

Коли в помешканні немає світла та газу, ситуація може здатися безвихідною. Однак не варто панікувати, адже є підказки, які дозволять не замерзнути, розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit

Читайте також Цим нехтують майже усі: який простий рух додасть краси вашим рослинам

Як опалювати помешкання без газу та електрики? 

  • Газовий пальник 

Девайс, який є у багатьох ще з минулого блекауту. Гарні новини: якщо ви його зберегли, то вам не доведеться замерзати у власних стінах. 

Газова горілка може опалювати приміщення / Фото Freepik 

Він може нагріти тільки невелику площу, тому найкраще встановити його посеред кімнати, подалі від меблів. А ще не паліть його надто довго, інакше доведеться провітрювати приміщення, щоб впустити кисень, і тоді все тепло вийде назовні. 

Хімічна грілка 

Засіб, який повинен бути в кожному українському домі. Такі грілки виділяють тепло при контакті з повітрям. 

Вони стали популярними серед військових та туристів і не потребують жодних додаткових маніпуляцій. 

Гаряче каміння або цегла 

Цей спосіб підійде для тих, хто живе в приватному будинку та має подвірʼя, наголошують користувачі Quora. Потрібно розвести багаття, нагріти цеглу або каміння й обережно занести приміщення у жаротривкому відрі. 

Усі ці способи обігріву є лише тимчасовими рішеннями, однак навіть такі дрібнички можуть стати у великій пригоді. 

Підказка, яку варто зберегти

  • Ви легко можете налаштувати прання таким чином, щоб зекономити витрати не електроенергію на 30%.
  • Увесь секрет – у правильному температурному режимі. 