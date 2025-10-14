Вже незабаром через російські обстріли можуть настати скрутні часи для енергосистеми. Однак не буває ситуації, з якої немає виходу, якщо знаєш корисні секрети.

Коли в помешканні немає світла та газу, ситуація може здатися безвихідною. Однак не варто панікувати, адже є підказки, які дозволять не замерзнути, розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.

Як опалювати помешкання без газу та електрики?

Газовий пальник

Девайс, який є у багатьох ще з минулого блекауту. Гарні новини: якщо ви його зберегли, то вам не доведеться замерзати у власних стінах.

Газова горілка може опалювати приміщення / Фото Freepik

Він може нагріти тільки невелику площу, тому найкраще встановити його посеред кімнати, подалі від меблів. А ще не паліть його надто довго, інакше доведеться провітрювати приміщення, щоб впустити кисень, і тоді все тепло вийде назовні.

Хімічна грілка

Засіб, який повинен бути в кожному українському домі. Такі грілки виділяють тепло при контакті з повітрям.

Вони стали популярними серед військових та туристів і не потребують жодних додаткових маніпуляцій.

Гаряче каміння або цегла

Цей спосіб підійде для тих, хто живе в приватному будинку та має подвірʼя, наголошують користувачі Quora. Потрібно розвести багаття, нагріти цеглу або каміння й обережно занести приміщення у жаротривкому відрі.

Усі ці способи обігріву є лише тимчасовими рішеннями, однак навіть такі дрібнички можуть стати у великій пригоді.

