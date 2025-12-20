Мороз більше не страшний: як проста дія допоможе зігріти ноги взимку

Навіть якісне та дороге взуття не завжди рятує ноги від холоду взимку. Причина – не лише в матеріалах, а й у порушенні теплообміну всередині черевиків. Утім, експерти поділилися простим карпатським лайфхаком, який допоможе зберегти ноги теплими навіть у сильні морози.

Більше про це розповіло видання Lifehacker, передає 24 Канал.

Дивіться також Як зустрічати Новий рік 2026: цікаві ідеї для святкування

У чому полягає лайфхак?

Фахівці радять перед виходом з дому прогріти внутрішню частину взуття звичайним феном протягом 40 – 60 секунд. Такий простий крок допомагає створити ефект "теплового акумулятора" та позбутися залишкової вологи.

Навіть якщо черевики здаються сухими, всередині часто залишається непомітна волога. На морозі вона швидко охолоджується та стає провідником холоду, через що ноги мерзнуть значно швидше.

Чому цей лайфхак працює?

Коли нога потрапляє у вже теплий черевик, судини не звужуються від контакту з холодною поверхнею. Кров продовжує вільно циркулювати, а організм витрачає менше енергії на зігрівання стоп. У результаті тепло довше зберігається всередині взуття, особливо якщо воно виготовлене з натуральних матеріалів.



Лайфхак, щоб не мерзнути в ноги взимку / Фото Unsplash

До речі, знайти теплі устілки за найкращими цінами можна на Prom. А ще термобілизну, лижне спорядження і купу всього для активного зимового відпочинку. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як правильно підготувати взуття?

Щоб ефект тривав якомога довше, експерти радять:

увімкнути фен на максимальну температуру та потік повітря;

ретельно прогріти внутрішню частину черевиків;

одразу ж взуватися після прогрівання.

Такий простий і доступний лайфхак допоможе уникнути замерзання ніг узимку та зробить перебування на морозі значно комфортнішим.

Як пише Healthline, щоб зігрітися взимку на морозі, важливо не лише надіти теплий одяг, а й правильно підтримувати тепло свого тіла. Експерти закликають одягатися багатошарово, використовуючи термобілизну, флісові чи вовняні середні шари та водовідштовхувальну зовнішню оболонку – це допомагає утримувати тепло та запобігати втраті енергії від вітру та вологи.

Також важливо утеплити кінцівки та голову, адже через відкриті частини тіла організм втрачає багато тепла. Крім того, рух і фізична активність сприяють підвищенню кровообігу й підтримці тепла, а гарячі напої допомагають зігрітись зсередини.

Навіщо у зимове взуття кладуть лавровий лист?