Мороз больше не страшен: как простое действие поможет согреть ноги зимой

Даже качественная и дорогая обувь не всегда спасает ноги от холода зимой. Причина – не только в материалах, но и в нарушении теплообмена внутри ботинок. Впрочем, эксперты поделились простым карпатским лайфхаком, который поможет сохранить ноги теплыми даже в сильные морозы.

Больше об этом рассказало издание Lifehacker, передает 24 Канал.

В чем заключается лайфхак?

Специалисты советуют перед выходом из дома прогреть внутреннюю часть обуви обычным феном в течение 40 – 60 секунд. Такой простой шаг помогает создать эффект "теплового аккумулятора" и избавиться от остаточной влаги.

Даже если ботинки кажутся сухими, внутри часто остается незаметная влага. На морозе она быстро охлаждается и становится проводником холода, из-за чего ноги мерзнут значительно быстрее.

Почему этот лайфхак работает?

Когда нога попадает в уже теплый ботинок, сосуды не сужаются от контакта с холодной поверхностью. Кровь продолжает свободно циркулировать, а организм тратит меньше энергии на согревание стоп. В результате тепло дольше сохраняется внутри обуви, особенно если она изготовлена из натуральных материалов.



Лайфхак, чтобы не мерзнуть в ноги зимой / Фото Unsplash

Как правильно подготовить обувь?

Чтобы эффект длился как можно дольше, эксперты советуют:

включить фен на максимальную температуру и поток воздуха;

тщательно прогреть внутреннюю часть ботинок;

сразу же обуваться после прогревания.

Такой простой и доступный лайфхак поможет избежать замерзания ног зимой и сделает пребывание на морозе значительно комфортнее.

Как пишет Healthline, чтобы согреться зимой на морозе, важно не только надеть теплую одежду, но и правильно поддерживать тепло своего тела. Эксперты призывают одеваться многослойно, используя термобелье, флисовые или шерстяные средние слои и водоотталкивающую внешнюю оболочку – это помогает удерживать тепло и предотвращать потерю энергии от ветра и влаги.

Также важно утеплить конечности и голову, ведь через открытые части тела организм теряет много тепла. Кроме того, движение и физическая активность способствуют повышению кровообращения и поддержанию тепла, а горячие напитки помогают согреться изнутри.

