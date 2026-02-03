Нові ножиці купувати не потрібно: ось як швидко заточити їх вдома
- Для заточування ножиць вдома можна використати алюмінієву фольгу, розрізаючи її ножицями, або наждачний папір із зернистістю 150 – 200.
- Ножиці можна точити точильним каменем, якщо їх розібрати і змастити камінь спеціальною олією перед використанням.
Якщо вам здається, що ножиці вже ні на що не годяться, і час замінювати їх новими, не поспішайте – існує простий та швидкий спосіб наточити їх вдома без зайвих зусиль.
Легко знайти інформацію про те, як заточити кухонний ніж – і це завдання доводилося виконувати, певно, кожному. А ось з ножицями все складніше і простіше водночас, повідомляє Southern Living.
Наскільки часто потрібно точити ножиці?
Коли мовиться про заточування ножиць, стандартного графіка просто не існує – все зводиться до того, наскільки часто ви їх використовуєте та для чого. Це впливає на те, наскільки швидко ножиці тупляться.
Втім, гарною тенденцією буде підточувати ножиці слід принаймні двічі на рік. Окрім того, можна провести простий тест: якщо ножиці вже не ріжуть чисто звичайний папір, їх точно настав час підточувати.
Як заточити ножиці вдома?
Перший спосіб елементарний – використайте алюмінієву фольгу. Вона знайдеться практично в кожному домі, і впоратися з цим методом зможе кожен. Потрібно лише відрізати невеликий шматок фольги, а тоді скласти його у кілька разів, аби утворилася смужка шириною у кілька сантиметрів, що буде товстішою за звичайний аркуш фольги, пише The Spruce.
Для того, аби загострити ножиці, фольгу потрібно просто розрізати. Ріжте, використовуючи усю довжину леза. Після цього протріть ножиці тканиною, аби позбутися пилу та бруду.
І, звісно ж, можна використати для заточення ножиць і звичайний наждачний папір – найкраще підійде зернистість 150 – 200. Що дрібніший папір, то краще. Складіть його навпіл, шорсткою текстурою назовні, а тоді розріжте папір ножицями кілька разів, аби вся довжина леза торкалася поверхні.
Якщо ви знаєте, як розібрати ножиці і думаєте, що зможете зібрати їх назад, можна наточити ножиці подібно до ножа – точильним каменем. Перед цим камінь потрібно змастити спеціальною олією, а тоді під кутом кілька разів проведіть лезом по ньому.
Які ще лайфхаки потрібно знати?
