Навіщо італійські господині кладуть лимони на ніч у духовку: у цьому є користь

У багатьох італійських родинах лайфхаки передаються з покоління в покоління. Вони, прості, доступні та базуються на використанні натуральних інгредієнтів. Один з таких способів – залишання лимону в духовці на ніч.

Цей метод досі використовують для догляду за кухонною технікою, пише Faroform. Його почали застосовувати у південних регіонах Італії, оскільки цитрусові в цих місцях ростуть всюди й активно використовуються в побуті.

У Сицилії, Калібрії та Кампанії лимон, сода та оцет – звичні натуральні засоби для прибирання дому. Вони не лише користувалися попитом колись, але й зараз стають вигідною альтернативою хімічним засобам.

Навіщо залишати лимон у духовці?

Очищення від жиру

Під час приготування став у духовці сир чи сік може витікати з ємності, залишаючи жирні плями та відчутний запах. У лимоні міститься природна кислота, яка допомагає розщеплювати жир та пригорілі залишки.

Під час нагрівання утворюється пара, що осідає на стінках духовки й поступово пом’якшує забруднення, полегшуючи видалення без сильного механічного тертя.



Антибактеріальний ефект

Цитрусові чудово допомагають боротися з мікробами. У лимонах містяться ефірні олії, які сприяють дезінфекції поверхні без використання агресивної хімії без ризику залишків, які можуть контактувати з їжею.

Усунення запахів

Після приготування страв у духовці часто залишається сторонній запах. Лимон допомагає його нейтралізувати й наповнює внутрішню частину техніки свіжим ароматом.

Як саме використовувати лимони?

Найпростіший метод полягає в тому, щоб розрізати 2 лимони навпіл та помістити в жаростійку форму, наповнену водою. Форму поміщають у розігріту духовку до 120 градусів на годину, а тоді залишають на всю ніч. Пара насичена лимонною кислотою осяде на стінках, тож плями вранці вдасться легко витерти вологою ганчіркою.

Інший метод полягає у використанні лимонних шкірох. Їх кладуть на деко, збризкують водою та залишають у закритій духовці на ніч. Метод корисний для боротьби зі стійкими запахами, оскільки в шкірках міститься висока концентрація ефірних олій, які віддають свіжий аромат.

Чим можна очистити духовку від жиру?

Блогерка Шантель Міла розповіла у своєму інстаграмі про легкий засіб, який допоможе ефективно відчистити духовку від жиру. Для цього знадобиться харчова сода, миючий засіб та вода.

Ця паста справді дієва для видалення жиру, оскільки абразивні властивості соди видаляють бруд, а миючий засіб розщеплює жир.

Потрібно лише до склянки харчової соди додати 1/3 склянки засобу для миття посуду та 1 столову ложку води. Усі інгредієнти треба змішати до отримання густої однорідної пасти. Перевага такого засобу в тому, що його можна зберігати в контейнері й використовувати за потреби.

