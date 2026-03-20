Зачем итальянские хозяйки кладут лимоны на ночь в духовку: в этом есть польза
- Лимон в духовке помогает очищать жирные пятна благодаря природной кислоте и пару, что облегчает удаление загрязнений.
- Эфирные масла в лимонах обладают антибактериальным эффектом и нейтрализуют запахи, дезинфицируя поверхности без агрессивной химии.
Во многих итальянских семьях лайфхаки передаются из поколения в поколение. Они, простые, доступные и базируются на использовании натуральных ингредиентов. Один из таких способов –оставление лимона в духовке на ночь.
Этот метод до сих пор используют для ухода за кухонной техникой, пишет Faroform. Его начали применять в южных регионах Италии, поскольку цитрусовые в этих местах растут повсюду и активно используются в быту.
В Сицилии, Калибрии и Кампании лимон, сода и уксус – привычные натуральные средства для уборки дома. Они не только пользовались спросом когда-то, но и сейчас становятся выгодной альтернативой химическим средствам.
Зачем оставлять лимон в духовке?
Очищение от жира
Во время приготовления блюд в духовке сыр или сок может вытекать из емкости, оставляя жирные пятна и ощутимый запах. В лимоне содержится природная кислота, которая помогает расщеплять жир и пригоревшие остатки.
Во время нагрева образуется пар, который оседает на стенках духовки и постепенно смягчает загрязнения, облегчая удаление без сильного механического трения.
Лимон прекрасно очищает от жира / Фото Pexels
Антибактериальный эффект
Цитрусовые прекрасно помогают бороться с микробами. В лимонах содержатся эфирные масла, которые способствуют дезинфекции поверхности без использования агрессивной химии без риска остатков, которые могут контактировать с пищей.
Устранение запахов
После приготовления блюд в духовке часто остается посторонний запах. Лимон помогает его нейтрализовать и наполняет внутреннюю часть техники свежим ароматом.
Как именно использовать лимоны?
Самый простой метод заключается в том, чтобы разрезать 2 лимона пополам и поместить в жаростойкую форму, наполненную водой. Форму помещают в разогретую духовку до 120 градусов на час, а потом оставляют на всю ночь. Пар насыщенный лимонной кислотой осядет на стенках, поэтому пятна утром удастся легко вытереть влажной тряпкой.
Другой метод заключается в использовании лимонных шкурок. Их кладут на противень, сбрызгивают водой и оставляют в закрытой духовке на ночь. Метод полезен для борьбы со стойкими запахами, поскольку в кожуре содержится высокая концентрация эфирных масел, которые отдают свежий аромат.
Чем можно очистить духовку от жира?
Блогер Шантель Мила рассказала в своем инстаграме о легком средстве, которое поможет эффективно отчистить духовку от жира. Для этого понадобится пищевая сода, моющее средство и вода.
Эта паста действительно действенная для удаления жира, поскольку абразивные свойства соды удаляют грязь, а моющее средство расщепляет жир.
Нужно только к стакану пищевой соды добавить 1/3 стакана средства для мытья посуды и 1 столовую ложку воды. Все ингредиенты надо смешать до получения густой однородной пасты. Преимущество такого средства в том, что его можно хранить в контейнере и использовать при необходимости.
Что еще интересного стоит знать?
Эксперт Кей Митчелл рекомендует заменить ершик для унитаза на отбеливатель, который нужно добавлять дважды в день для предотвращения налета.
Накипь в стиральной машинке можно очистить уксусом и содой, запустив цикл стирки на максимальной температуре.
