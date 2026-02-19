Джинси можна купити без примірки за кілька секунд: є один геніальний лайфхак

Купувати джинси без примірки трохи ризиковано. Та навіть якщо ви добре знаєте свій розмір, у різних брендів посадка та розмірна сітка можуть відрізнятися. У результаті джинси на талії можуть сидіти не так, як очікувалося.

Втім, є простий лайфхак, який допоможе швидко перевірити, чи підійдуть вам джинси, якщо немає часу або можливості зайти в примірочну, йдеться в тікток-дописі блогерки Олександри Чорній.

Як перевірити розмір джинсів?

Метод доволі цікавий та легкий. Він підійде навіть для тих, хто хоче придбати товар, але не хоче довго стояти в черзі чи поспішає. Замість того щоб приміряти джинси традиційно, потрібно обгорнути їхній пояс навколо шиї.

Алгоритм дуже простий. Потрібно взяти джинси за пояс, обернути навколо шиї та спробувати з’єднати краї. Якщо вони не сходяться і шия залишається відкритою, то така пара штанів може бути замалою.

Якщо ж краї легко змикаються – джинси мають добре сісти. Коли ж після з’єднання залишиться зайва довжина, то це буде сигналом, що модель цілком може бути завеликою. Саме такий дещо дивний трюк може врятувати у ситуації, коли потрібно швидко визначитися з покупкою.

Як правильно прати джинси?

Перед пранням джинсів застібайте блискавки, ґудзики та кнопки, вивертайте їх навиворіт та перевіряйте кишені на наявність серветок чи чеків, пише Good Housekeeping. Прати джинси слід у холодній воді на короткому делікатному циклі, використовуючи засоби для темних кольорів, а прасувати - вивернутими внутрішнім боком.

