Джинсы можно купить без примерки за несколько секунд: есть один гениальный лайфхак
- Лайфхак для определения правильного размера джинсов без примерки заключается в обертывании пояса штанов вокруг шеи, если края смыкаются, они должны подойти.
- Перед стиркой джинсов их следует вывернуть наизнанку, застегнуть все молнии и пуговицы, и стирать в холодной воде на деликатном цикле.
Покупать джинсы без примерки немного рискованно. И даже если вы хорошо знаете свой размер, у разных брендов посадка и размерная сетка могут отличаться. В результате джинсы на талии могут сидеть не так, как ожидалось.
Впрочем, есть простой лайфхак, который поможет быстро проверить, подойдут ли вам джинсы, если нет времени или возможности зайти в примерочную, говорится в тикток-сообщении блогера Александры Чорний.
Как проверить размер джинсов?
Метод довольно интересный и легкий. Он подойдет даже для тех, кто хочет приобрести товар, но не хочет долго стоять в очереди или спешит. Вместо того чтобы примерить джинсы традиционно, нужно обернуть их пояс вокруг шеи.
Алгоритм очень простой. Нужно взять джинсы за пояс, обернуть вокруг шеи и попробовать соединить края. Если они не сходятся и шея остается открытой, то такая пара штанов может быть маловата.
Если же края легко смыкаются – джинсы должны хорошо сесть. Когда же после соединения останется лишняя длина, то это будет сигналом, что модель вполне может быть слишком большой. Именно такой несколько странный трюк может спасти в ситуации, когда нужно быстро определиться с покупкой.
Как правильно стирать джинсы?
Перед стиркой джинсов застегивайте молнии, пуговицы и кнопки, выворачивайте их наизнанку и проверяйте карманы на наличие салфеток или чеков, пишет Good Housekeeping. Стирать джинсы следует в холодной воде на коротком деликатном цикле, используя средства для темных цветов, а гладить - вывернутыми внутренней стороной.
