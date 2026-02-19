Джинсы можно купить без примерки за несколько секунд: есть один гениальный лайфхак

Покупать джинсы без примерки немного рискованно. И даже если вы хорошо знаете свой размер, у разных брендов посадка и размерная сетка могут отличаться. В результате джинсы на талии могут сидеть не так, как ожидалось.

Впрочем, есть простой лайфхак, который поможет быстро проверить, подойдут ли вам джинсы, если нет времени или возможности зайти в примерочную, говорится в тикток-сообщении блогера Александры Чорний.

Как проверить размер джинсов?

Метод довольно интересный и легкий. Он подойдет даже для тех, кто хочет приобрести товар, но не хочет долго стоять в очереди или спешит. Вместо того чтобы примерить джинсы традиционно, нужно обернуть их пояс вокруг шеи.

Алгоритм очень простой. Нужно взять джинсы за пояс, обернуть вокруг шеи и попробовать соединить края. Если они не сходятся и шея остается открытой, то такая пара штанов может быть маловата.

Если же края легко смыкаются – джинсы должны хорошо сесть. Когда же после соединения останется лишняя длина, то это будет сигналом, что модель вполне может быть слишком большой. Именно такой несколько странный трюк может спасти в ситуации, когда нужно быстро определиться с покупкой.

Как правильно стирать джинсы?

Перед стиркой джинсов застегивайте молнии, пуговицы и кнопки, выворачивайте их наизнанку и проверяйте карманы на наличие салфеток или чеков, пишет Good Housekeeping. Стирать джинсы следует в холодной воде на коротком деликатном цикле, используя средства для темных цветов, а гладить - вывернутыми внутренней стороной.

