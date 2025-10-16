Нерідко господині вирішення проблеми шукають в підручних засобах, але не завжди вони є помічними, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту". Експерти розповіли, на що саме треба звернути увагу, щоб до зими вимити вікна до блиску.

Як вивести розводи на вікнах?

Найкраще працюють спеціалізовані засоби для скла. Їхня перевага полягає в тому, що вони швидко розчиняють жир та не залишають плівки. Головне – не витирати скло старими рушниками чи серветками з ворсом. Ідеально підійде мікрофібра.

Важливо лише не переборщити з кількістю засобу, бо надлишок рідини тільки ускладнює роботу. Також слід пам’ятати, що на розводи впливає сонячна погода, тому краще уникати миття під прямим сонячним промінням – засіб висихає надто швидко й залишає розводи.



Вікна можна легко відчистити без зайвих зусиль / Фото Pexels

Британські експерти з Express пишуть, що вимити вікна до блиску можна за допомогою горілки. У ній міститься етиловий спирт, який має антибактеріальні властивості.

Для миття вікон потрібно 60 міліграмів горілки, столова ложка кукурудзяного крохмалю, 500 міліграмів води та 60 міліграмів оцту. Усі інгредієнти треба змішати в порожній пляшці з розпилювачем, а тоді нанести засіб на дзеркало чи вікно круговими рухами.

Чим ще можна помити вікна?