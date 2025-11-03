Сир збережеться на 10 місяців довше: дізнайтеся простий лайфхак

Твердий сир у холодильнику може стати сухим та почати пліснявіти, якщо його неправильно зберігати. Втім, господині розкрили секрет, завдяки якому сир може простояти на кілька місяців довше.

Одним з найпопулярніших видів сиру є Чеддер, який має універсальний смак, пише 24 Канал з посиланням на Express. Та проблема сиру полягає в тому, що недбайливість у закритті може призвести до того, що він швидко затвердіє. Зберегти сир набагато довше допоможе пергаментний папір.

Як довше зберігати сир?

Сир Чеддер є твердішим у порівнянні з Гаудою, тому під час зберігання його потрібно подвійно загортати. Спочатку обгорніть сир пергаментним папером, а тоді у фольгу чи харчову плівку.

У холодильнику запакований сир може зберігатися 10 місяців, але потрібно підтримувати стабільну температуру й запобігати проникненню світла, яке може сприяти світловому окисненню.

Найкращою температурою для сиру в холодильнику є 5 – 8 °C. Щоб на сир не потрапляло світло під час відкривання дверцят, його рекомендовано зберігати в ящику для овочів.



Сир варто зберігати в пергаментному папері / Фото Pexels

Від ймовірної вологості сиру допоможе один кубик цукру. Його потрібно лише вкинути у контейнер з розрізаним сиром. Цукор почне вбирати зайву вологу, тож сир залишиться свіжим довше.

Перевірити щільність дверцят холодильника дуже просто. Потрібно лише прикласти папір А4 до ущільнювача дверцят й закрити їх. Далі треба спробувати витягнути папір. Якщо ви будете відчувати певний опір, то дверцята зачинені міцно. Та якщо папір почне легко вислизати, то варто замінити ущільнювач дверцят.

Крім сиру, фольгу ще можна використовувати для бананів, пише Food Republic. Обгортання бананів фольгою біля хвостика уповільнює їхнє дозрівння. Такий простий лайфхак допоможе насолоджуватися свіжістю бананів якомога довше.

