Сыр сохранится на 10 месяцев дольше: узнайте простой лайфхак

Твердый сыр в холодильнике может стать сухим и начать плесневеть, если его неправильно хранить. Впрочем, хозяйки раскрыли секрет, благодаря которому сыр может простоять на несколько месяцев дольше.

Одним из самых популярных видов сыра является Чеддер, который имеет универсальный вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Но проблема сыра заключается в том, что небрежность в закрытии может привести к тому, что он быстро затвердеет. Сохранить сыр гораздо дольше поможет пергаментная бумага.

Как дольше хранить сыр?

Сыр Чеддер является более твердым по сравнению с Гаудой, поэтому во время хранения его нужно дважды заворачивать. Сначала оберните сыр пергаментной бумагой, а потом в фольгу или пищевую пленку.

В холодильнике упакованный сыр может храниться 10 месяцев, но нужно поддерживать стабильную температуру и предотвращать проникновение света, которое может способствовать световому окислению.

Лучшей температурой для сыра в холодильнике является 5 – 8 °C. Чтобы на сыр не попадал свет во время открывания дверцы, его рекомендуется хранить в ящике для овощей.



Сыр следует хранить в пергаментной бумаге / Фото Pexels

От вероятной влажности сыра поможет один кубик сахара. Его нужно лишь бросить в контейнер с разрезанным сыром. Сахар начнет впитывать лишнюю влагу, поэтому сыр останется свежим дольше.

Проверить плотность дверцы холодильника очень просто. Нужно лишь приложить бумагу А4 к уплотнителю дверцы и закрыть ее. Далее надо попробовать вытащить бумагу. Если вы будете чувствовать определенное сопротивление, то дверца закрыта крепко. Но если бумага начнет легко выскальзывать, то стоит заменить уплотнитель дверцы.

Кроме сыра, фольгу еще можно использовать для бананов, пишет Food Republic. Обертывание бананов фольгой возле хвостика замедляет их созревание. Такой простой лайфхак поможет наслаждаться свежестью бананов как можно дольше.

Как хранить грецкие орехи?