Лілії миру відомі завдяки красивому білому суцвіттю, пише 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, що ці рослини дуже красиво виглядають, вони ще й очищують повітря й видаляють токсини з приміщення – формальдегід, бензол чи аміак.

Як доглядати за спатифілумом?

Якщо допустити кількох помилок в догляді, то рослини починають в’янути. До популярних причин належить недолив води, а от додатковий полив не завжди може запобігти в’яненню лілій.

Фахівці радять в такому випадку рослину повністю замочити. Достатньо залишити рослину у ванній на всю ніч, а вже вранці можна буде спостерігати її відновлення.



Спатифілум потрібно правильно поливати / Фото Pexels

Спатифілум потребує поливу кожних 2 тижні, але перевірити потребу можна завдяки верхньому гару ґрунту. Якщо він сухий, то рослину можна полити й швидше. Експерти навели два приклади поливу мирних лілій – поверх ґрунту чи полив знизу.

Полив поверх ґрунту

Для цього поливу потрібно скористатися лійкою. Рослину треба поливати до того часу, поки вода не почне витікати з дренажних отворів.

Полив знизу

Рослину помістіть у воду на 10 хвилин, щоб перевірити, чи достатньо вона набрала рідини. Коли вазон вже стане вологим, його потрібно вийняти з води й дати стекти впродовж 20 хвилин. Слідкуйте за вазоном, щоб коріння не залишалося у воді занадто довго, бо це може призвести до кореневої гнилі чи зараження шкідниками.

Спатифілум часто тримають на підвіконнях, оскільки рослина допомагає позбутися конденсату на вікнах, пише Mirror. Лілія миру поглинає бактерії цвілі та покращує якість повітря у приміщенні на 60%. Особливо корисною рослина стає в оселі в осінньо-зимовий період.

