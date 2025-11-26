Чому дорога сковорода служить недовго: яку помилку допускають усі

Сковорідка служить роками лише тоді, коли за нею правильно доглядати. Один невдалий крок після смаження може скоротити її "життя" в кілька разів.

Якщо поспішати й мити пательню неправильними засобами, можна нашкодити покриттю, інформує 24 Канал з посиланням на Onet. Насправді достатньо кількох простих правил, щоб сковорода довше залишалася міцною.

Що робити зі сковородою після смаження?

Після смаження багато хто миє сковороду хімічними засобами – і це помилка. Агресивна хімія "знімає" особливий захисний шар. Через це поверхня стає пористою.

Також це призведе до пригорання під час наступного смаження. Особливо такі дії шкодять чавуну та сковородам з антипригарним покриттям. Натомість краще дайте сковороді охолонути та очистіть її м’яким способом.

Як поводитися зі сковорідкою / Фото Unsplash

Гаряча вода, сода та дерев’яна лопатка справляються не гірше за дорогі засоби, а поверхня залишається цілою й безпечною для приготування.

Посипте харчовою содою будь-які залишки їжі, що прилипли до сковороди під час смаження, потім залийте гарячою водою. Зачекайте 15 хвилин. Потім знову розігрійте сковороду та злегка зішкребіть залишки дерев’яною або пластиковою лопаткою.

Чому не можна мити гарячу сковороду?

Різкі перепади температури можуть спричинити пошкодження пательні, пише Times Food. Головне правило очищення: мийте сковороду вручну, коли вона повністю охолоне.

Використання холодної води на гарячій сковороді може призвести до її деформації.

