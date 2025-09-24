Деякі господині бояться класти лід в горщик з орхідеєю, боячись обморожування рослини, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Фахівці ж зазначають, що такий спосіб є давно відомий та навіть зазначений у підручниках.

Як використовувати лід для орхідеї?

Орхідея може частенько потерпати від переливу чи недоливу, тому кубик льоду стає такою собі дозованою вологою, яка знижує ризик переливу чи пересушування.

Нестача води призводить до висушування коріння й послаблення цвітіння, а зайва вода настільки псує коріння, що воно здатне навіть зіпсуватися.



За поливом орхідеї треба спостерігати / Фото Pexels

Кубик льоду тане повільно, тож коріння встигає увібрати всю вологу, не накопичуючи воду у піддоні. За правилами, орхідеї потрібно поливати раз на тиждень, а взимку – ще рідше. Якщо коріння сухе, а коріння вже сріблясте чи то сіре, то це є ознакою того, що рослину потрібно підлити.

Для стандартного горщика з орхідеєю буде достатньо 3 кубиків льоду. Та перед тим, як їх класти, треба звернути увагу на коріння. Зелене свідчить про достатню кількість вологи, а якщо воно коричневе, то сигналізує про перезволоження.

Скільки світла потрібно орхідеям?

Орхідеї найкраще тримати на підвіконні, яке виходить на схід, зазначає видання Midwest Living. Рослина має стояти близько до вікна, але не торкатися скла. Початківцям варто одразу придбати орхідею в прозорому горщику, який дозоляє слідкувати за коренями.

