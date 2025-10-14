Щоб начистити цілу гору волоських горіхів за лічені хвилини, вам навіть не потрібно брати до рук молотка чи інших важких предметів. Яким дієвим способом варто скористатися натомість – розповідає 24 Канал з посиланням на Dzien dobry.

Буде цікаво Шкаралупа відлітатиме сама: додайте у воду до яєць один інгредієнт

Як швидко почистити горіхи?

Один з найпростіших способів – використання духовки. Розкладіть волоські горіхи на деко й поставте в духовку, розігріту до 50 градусів.

Гору горіхів можна почистити за секунди / Фото Pixabay

Залиште дверцята трохи відчиненими, щоб був доступ повітря. Сушіть горіхи приблизно 15 – 25 хвилин. Після такого сушіння горіхи можна розбирати практично голими руками, але треба дати їм повністю охолонути.

Який спосіб підкорив інтернет?

А ще можна зробити так, що шкаралупа практично відлітатиме сама. Для цього горіхи треба проварити 15 – 20 хвилин і дати охолонути. Тепер беремо ніж або інші девайси – і очищення горіха займатиме секунди, розповідає ютуб "Українські смаколики".

Як варити горіхи: відео

Корисний лайфхак