Через це монстера гине: як часто потрібно поливати рослину
- Монстеру слід поливати, коли верхній шар ґрунту повністю висохне, враховуючи температуру, вологість та тип ґрунту.
- Неправильний полив може спричинити мляве листя з коричневими краями або жовті листки при надмірній вологості ґрунту.
Монстера є улюбленою рослиною у багатьох оселях. Вона не є вибаглива, але єдиною проблемою може стати неправильний полив. Щоб не втратити рослину, потрібно знати, скільки ж насправді вона потребує вологи.
Монстера відома своїм великим листям з характерними розрізами й здатністю очищати повітря, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Рослина може досягнути великих розмірів у рості, однак треба запам’ятати кілька деталей про догляд.
Як часто поливати монстеру?
Рослину варто поливати тоді, коли верхній шар ґрунту повністю висохне. Тут треба орієнтуватися на стан землі й самої рослини. У похмурі дні монстера споживає менше води, ніж влітку.
На частоту поливу впливають кілька важливих чинників, які теж є важливими.
- Тип ґрунту
Монстера любить рости в пухкому, дренованому субстраті, який утримує вологу. Якщо ґрунт швидко висихає, то й поливати рослину доведеться частіше.
- Температура та вологість
Чим тепліше й сухіше у квартирі, тим частіше рослина потребує води. Висока вологість стимулює активний ріст. Оптимальні умови для росту монстери – від 18 до 29°C.
Розмір горщика
У великому горщику волога випаровується повільніше, тому надлишок води може спричинити загнивання коренів.
Монстера повинна рости у відповідному горщику / Фото Pexels
Освітлення
Монстера любить яскраве розсіяне світло, тому якщо стоїть на сонці, то ґрунт пересихає швидше й поливати рослину доведеться частіше.
Як правильно поливати монстеру?
Є два способи поливу монстери – верхній та нижній. Перший спосіб передбачає поступовий верхній полив, поки вода не почне витікати через дренажні отвори. Через 30 хвилин надлишок потрібно злити з піддона.
Нижній спосіб поливу легший – треба занурити горщик в ємність з водою на 15 хвилин. Такий спосіб добре зміцнює кореневу систему.
Ознаками неправильного поливу є мляве й сухе листя з коричневими краями. Якщо помічаєте таке на своєму вазоні, то це свідчить про недостатній полив. Якщо ж листя жовтіє, а ґрунт вологий – це сигнал про ймовірне гниття коренів.
У багатьох вдома також росте орхідея, яка могла вже перестати цвісти з приходом осені, пише Sante Plus. Для постійного цвітіння орхідей рекомендується використовувати добрива, такі як яєчна шкаралупа, кавова гуща, рисова та картопляна вода, коров’яче молоко і зелений чай. Ці добрива забезпечують рослину необхідними поживними речовинами, такими як калій, кальцій, азот, фосфор, та захищають її від шкідників.
Що робити, щоб орхідея завжди цвіла?
Орхідея буде добре рости й цвісти, якщо її правильно поливати – слідкувати за тим, щоб не було надлишку води. Також рослину не варто переміщувати в різні місця.
Потрібно уникати надмірного поливу, забезпечувати непряме освітлення та виконувати відповідну обрізку для стимуляції цвітіння, щоб рослини цвіли увесь рік.
