Монстера является любимым растением во многих домах. Она не является прихотлива, но единственной проблемой может стать неправильный полив. Чтобы не потерять растение, нужно знать, сколько же на самом деле оно нуждается во влаге.

Монстера известна своими большими листьями с характерными разрезами и способностью очищать воздух, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Растение может достичь больших размеров в росте, однако надо запомнить несколько деталей об уходе.

Как часто поливать монстеру?

Растение следует поливать тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Здесь надо ориентироваться на состояние земли и самого растения. В пасмурные дни монстера потребляет меньше воды, чем летом.

На частоту полива влияют несколько важных факторов, которые тоже важны.

Тип почвы

Монстера любит расти в рыхлом, дренированном субстрате, который удерживает влагу. Если почва быстро высыхает, то и поливать растение придется чаще.

Температура и влажность

Чем теплее и суше в квартире, тем чаще растение нуждается в воде. Высокая влажность стимулирует активный рост. Оптимальные условия для роста монстеры – от 18 до 29°C.

Размер горшка

В большом горшке влага испаряется медленнее, поэтому избыток воды может вызвать загнивание корней.



Монстера должна расти в соответствующем горшке / Фото Pexels

Освещение

Монстера любит яркий рассеянный свет, поэтому если стоит на солнце, то почва пересыхает быстрее и поливать растение придется чаще.

Как правильно поливать монстеру?

Есть два способа полива монстеры – верхний и нижний. Первый способ предполагает постепенный верхний полив, пока вода не начнет вытекать через дренажные отверстия. Через 30 минут излишек нужно слить из поддона.

Нижний способ полива более легкий – надо погрузить горшок в емкость с водой на 15 минут. Такой способ хорошо укрепляет корневую систему.

Признаками неправильного полива являются вялые и сухие листья с коричневыми краями. Если замечаете такое на своем вазоне, то это свидетельствует о недостаточном поливе. Если же листья желтеют, а почва влажная – это сигнал о вероятном гниении корней.

