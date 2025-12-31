Як ефективно розтягнути взуття: дізнайтеся найкращий спосіб

Після покупки нової пари взуття вони можуть тиснути. Та якщо таке стається, то терпіти біль не варто. Достатньо вдатися до лайфхаку, який допоможе трохи розтягнути взуття, щоб воно краще сіло на ногу.

Пара взуття, яка погано сидить, може спричинити біль, натирання та серйозні проблеми зі стопами, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Натирання може призвести до мозолів, в яких буде боляче ходити.

Як ефективно розтягнути взуття?

Тиск та біль під час приміряння є явним сигналом, що взуття замале. Не завжди воно може саме розноситися, тому варто вдатися до лайфхаку. Найкраще розтягуються шкіряні чоботи, класичні туфлі, балетки чи деякі кросівки.

Матеріал відіграє важливу роль. Найкраще розтягується натуральна шкіра, оскілки гнучна, міцна та підлаштовується під форму стопи. Замша теж піддається розтягуванню, але потребує делікатного догляду.

За допомогою шкарпеток

Для розтягування взуття достатньо одягнути товсті злегка вологі шкарпетки й походити у цьому взутті 20 – 30 хвилин. Матеріал завдяки такому трюку стане податливим й адаптуватися до форми стопи.

За допомогою розтяжника

Є ще також розтяжник для взуття, який підходить для шкіри та замші. Він допоможе збільшити об’єм саме тим, де потрібно. Спочатку приміряйте взуття та визначте, де саме воно тисне – у довжині, ширині чи окремій зоні.



Взуття легко розтягує спеціальний девайс / Фото Pexels

Для шкіряних моделей нанесіть кондиціонер, щоб пом’якшити матеріал. Тоді зменшіть розтяжник до мінімального розміру та вставте у взуття. Повільно розширюйте його до потрібного рівня й залишіть на 6 – 8 годин.

За допомогою тепла

Для розширення носка чи п’ятки, прогрійте проблемні ділянки феном. Тепло зробить матеріал еластичнішим, а тоді походіть в ньому, поки воно не охолоне. А ще можна посидіти у взуття в автомобілі з увімкненим обігрівачем. Тепле повітря розм’якшить шкіру й взуття підлаштується під стопу.

Для видалення сольових розводів із замшевого взуття слід висушити його при кімнатній температурі і розчесати спеціальною щіткою для замші, пише Filippo. Якщо залишилися сліди, можна використати розчин води і оцту у пропорції один до одного для точкового очищення.

Які ще поради варто знати?