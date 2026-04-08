До Великодня смородину треба підгодувати цінним добривом: залишилося кілька днів

Кущі смородини ростять на багатьох приватних ділянках, проте часом можуть давати поганий урожай. Відсутність ягід може спостерігатися навіть при регулярному догляді чи обрізанні. Причиною цьому найчастіше є пропуск першої весняної підгодівлі.

Найперше підживлення смородини визначає, наскільки кущі будуть здоровими та продуктивними, пише УНІАН.

Коли підживити смородину навесні?

Першу підгодівлю дачникам радять внести на початку квітня, до появи листя. Після зимового періоду рослини дуже голодні, тому така підживка допомагає їм швидко набрати сили для росту.

Досвідчені дачники завжди намагаються підживити кущі до Великодня. Внести добриво варто у середу, четвер чи в першій половині дня у суботу. У Страсну п’ятницю та після обіду суботи – не можна вже нічого робити.

Друге підживлення проводять в середині чи наприкінці квітня, коли з’являються перші квіткові бутони. Третє – в останніх числах травня, коли ягоди вже сформовані і починають набирати колір.



Чим підживити смородину?

На самому початку вегетації смородині потрібен азот, оскільки він стимулює ріст зеленої маси. Після появи листя азот вже не вносять, щоб рослина не витрачала всі ресурси на листя.

Для другої і третьої підгодівлі підходить калій. Він робить кущі стійкими до хвороб та відповідає за розмір та смак ягід. Завдяки ньому плоди виходять солодкими та ароматними.

Якими органічними добривами підживити смородину?

Ефективним вважається коров’ячий гній чи курячий послід. Проте вносити свіжим його не можна, бо він здатен обпекти коріння. Дачники радять розвести 1 кілограм добрива у 10 літрах води та вливати по 2 літри під кожен кущ.

До помічних добрив входить також нашатирний спирт, який багатий на азот. Для розчину потрібно 2 столові ложки спирту розвести у 10 літрах води та поливати по 1 літру на кущ, відступивши 15 сантиметрів від стовбура, щоб коріння засвоїло поживні речовини.

Вже під час другої і третьої підгодівлі кущі поливають розчином попелу. Він не містить азоту, проте багатий на калій та фосфор, тож ягоди родяться солодкими. У 5 літрах теплої води потрібно розчинити склянку попелу й вилити по літру під кожен кущ.

Дачники також наголошують, що смородині потрібен кальцій у помірній кількості, пише Express. Він сприяє розвитку кореневої системи й покращує структуру ґрунту.

Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, може стати натуральним підживленням для смородини. Шкаралупу потрібно липе подрібнити перед використанням до порошкоподібного стану, щоб вона ефективно розкладалася в ґрунті.

