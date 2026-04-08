До Великодня смородину треба підгодувати цінним добривом: залишилося кілька днів
- Першу весняну підгодівлю смородини слід проводити на початку квітня до появи листя, використовуючи азотні добрива для стимуляції росту зеленої маси.
- Для другої та третьої підгодівлі рекомендується використовувати калійні добрива, які сприяють стійкості до хвороб і покращують смак та розмір ягід, а також органічні добрива, такі як розчин попелу і яєчна шкаралупа для забезпечення кальцієм.
Кущі смородини ростять на багатьох приватних ділянках, проте часом можуть давати поганий урожай. Відсутність ягід може спостерігатися навіть при регулярному догляді чи обрізанні. Причиною цьому найчастіше є пропуск першої весняної підгодівлі.
Найперше підживлення смородини визначає, наскільки кущі будуть здоровими та продуктивними, пише УНІАН.
Коли підживити смородину навесні?
Першу підгодівлю дачникам радять внести на початку квітня, до появи листя. Після зимового періоду рослини дуже голодні, тому така підживка допомагає їм швидко набрати сили для росту.
Досвідчені дачники завжди намагаються підживити кущі до Великодня. Внести добриво варто у середу, четвер чи в першій половині дня у суботу. У Страсну п’ятницю та після обіду суботи – не можна вже нічого робити.
Друге підживлення проводять в середині чи наприкінці квітня, коли з’являються перші квіткові бутони. Третє – в останніх числах травня, коли ягоди вже сформовані і починають набирати колір.
Підживлення подарує багато ягід влітку / Фото Pinterest
Чим підживити смородину?
На самому початку вегетації смородині потрібен азот, оскільки він стимулює ріст зеленої маси. Після появи листя азот вже не вносять, щоб рослина не витрачала всі ресурси на листя.
Для другої і третьої підгодівлі підходить калій. Він робить кущі стійкими до хвороб та відповідає за розмір та смак ягід. Завдяки ньому плоди виходять солодкими та ароматними.
Якими органічними добривами підживити смородину?
Ефективним вважається коров’ячий гній чи курячий послід. Проте вносити свіжим його не можна, бо він здатен обпекти коріння. Дачники радять розвести 1 кілограм добрива у 10 літрах води та вливати по 2 літри під кожен кущ.
До помічних добрив входить також нашатирний спирт, який багатий на азот. Для розчину потрібно 2 столові ложки спирту розвести у 10 літрах води та поливати по 1 літру на кущ, відступивши 15 сантиметрів від стовбура, щоб коріння засвоїло поживні речовини.
Вже під час другої і третьої підгодівлі кущі поливають розчином попелу. Він не містить азоту, проте багатий на калій та фосфор, тож ягоди родяться солодкими. У 5 літрах теплої води потрібно розчинити склянку попелу й вилити по літру під кожен кущ.
Дачники також наголошують, що смородині потрібен кальцій у помірній кількості, пише Express. Він сприяє розвитку кореневої системи й покращує структуру ґрунту.
Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, може стати натуральним підживленням для смородини. Шкаралупу потрібно липе подрібнити перед використанням до порошкоподібного стану, щоб вона ефективно розкладалася в ґрунті.
Часті питання
Коли рекомендується проводити перше підживлення смородини?
Перше підживлення смородини рекомендується проводити на початку квітня – до появи листя. Це допомагає рослинам швидко набрати сили для росту після зимового періоду.
Які добрива варто використовувати для підживлення смородини на початку вегетації?
На початку вегетації смородині потрібен азот, який стимулює ріст зеленої маси. Для цього можна використовувати коров’ячий гній чи курячий послід, розведені у воді, а також розчин нашатирного спирту.
Чому під час другої і третьої підгодівлі смородини важливо використовувати калій?
Калій використовується під час другої і третьої підгодівлі, оскільки він робить кущі стійкими до хвороб та відповідає за розмір і смак ягід – завдяки йому плоди виходять солодкими та ароматними.