Пирій та борщівник можна вивести без хімії: це реально працює
- Для виведення пирію рекомендується вручну вирубати всі корені та використовувати мульчування, щоб запобігти росту без світла.
- Борщівник слід викопувати з коренем, накривати темною плівкою, і бути обережним через фітотоксичність соку рослини.
Однією з проблем городників є виведення пирію та борщівника з ділянки. Остання рослина вважається досить небезпечною, оскільки залишає опіки, тому з нею потрібно поводитися вкрай обережно.
Пирій теж є надзвичайно інвазивною рослиною, пише Telegraf. Рослину вважають однією з найнебезпечніших в сільському господарстві та садівництві.
Як позбутися пирію та борщівника?
Деякі дачники раніше використовували хімічні засоби, проте вони мають певні недоліки, оскільки накопичуються в ґрунті, можуть потрапити на овочеві посадки й небезпечні для дітей і тварин. Саме тому тепер використовують безпечні й альтернативні методи.
Найкращий спосіб вивести пирій – це вручну вирубати всі корені. Копати рослину варто вилами, а не лопатою, щоб не різати коріння.
Щоб повністю позбутися пирію, потрібно достатньо часу, але якщо повторювати процедуру кілька разів на сезон, то коріння виснажиться й загине.
Додатково радять зробити мульчування. Ділянку потрібно накрити картоном, агроволокном, соломою чи тирсою. Без світла пирій не виживе.
Додатково варто посіяти сидерати. Люпин, гірчиця чи жито пригнічують пирій – вони швидко ростуть й створюють конкуренцію.
Під час виведення борщівника слід бути дуже обережними. Обов’язково потрібно використовувати рукавички, закритий одяг та окуляри.
З борщівником слід бути обережними / Фото Pexels
Сік рослини викликає болючі пухирі, які можуть з’явитися через 24 – 48 годин після контакту, пише Express. На певній ділянці шкіри пухирі можуть повторюватися протягом місяців і навіть років. Це явище має назву фітотоксичність.
Дачники спочатку радять почати з викопування кореня. Його потрібно зрізати на глибині 10 – 15 сантиметрів нижче точки зростання. Це потрібно зробити навесні чи на початку літа. Навіть частину кореня не можна залишати в землі, бо рослина може відновитися.
Як і пирій, борщівник варто накрити щільною плівкою або чорним агроволокном і залишити в такому стані на увесь сезон, оскільки без світла борщівник гине. Якщо регулярно зрізати листя борщівника, то рослина виснажиться, а корінь поступово почне слабнути.
Часті питання
Чому пирій вважається небезпечною рослиною в сільському господарстві?
Пирій є надзвичайно інвазивною рослиною — його важко контролювати, і він може швидко розповсюджуватися, знищуючи інші рослини. Це робить його однією з найнебезпечніших рослин у сільському господарстві та садівництві.
Які альтернативні методи пропонуються для боротьби з пирієм?
Замість хімічних засобів пропонується вручну вирубати всі корені пирію, використовуючи вила, а не лопату. Також рекомендується мульчування ділянки картоном, агроволокном, соломою чи тирсою, щоб позбавити рослину світла.
Яких заходів безпеки слід дотримуватися при виведенні борщівника?
При виведенні борщівника важливо використовувати рукавички, закритий одяг та окуляри, оскільки сік рослини викликає болючі пухирі. Також необхідно зрізати корінь на глибині 10 – 15 сантиметрів нижче точки зростання, щоб не залишити частин кореня в землі.