Пирій та борщівник можна вивести без хімії: це реально працює

Однією з проблем городників є виведення пирію та борщівника з ділянки. Остання рослина вважається досить небезпечною, оскільки залишає опіки, тому з нею потрібно поводитися вкрай обережно.

Пирій теж є надзвичайно інвазивною рослиною, пише Telegraf. Рослину вважають однією з найнебезпечніших в сільському господарстві та садівництві.

Як позбутися пирію та борщівника?

Деякі дачники раніше використовували хімічні засоби, проте вони мають певні недоліки, оскільки накопичуються в ґрунті, можуть потрапити на овочеві посадки й небезпечні для дітей і тварин. Саме тому тепер використовують безпечні й альтернативні методи.

Найкращий спосіб вивести пирій – це вручну вирубати всі корені. Копати рослину варто вилами, а не лопатою, щоб не різати коріння.

Щоб повністю позбутися пирію, потрібно достатньо часу, але якщо повторювати процедуру кілька разів на сезон, то коріння виснажиться й загине.

Додатково радять зробити мульчування. Ділянку потрібно накрити картоном, агроволокном, соломою чи тирсою. Без світла пирій не виживе.

Додатково варто посіяти сидерати. Люпин, гірчиця чи жито пригнічують пирій – вони швидко ростуть й створюють конкуренцію.

Під час виведення борщівника слід бути дуже обережними. Обов’язково потрібно використовувати рукавички, закритий одяг та окуляри.



З борщівником слід бути обережними

Сік рослини викликає болючі пухирі, які можуть з’явитися через 24 – 48 годин після контакту, пише Express. На певній ділянці шкіри пухирі можуть повторюватися протягом місяців і навіть років. Це явище має назву фітотоксичність.

Дачники спочатку радять почати з викопування кореня. Його потрібно зрізати на глибині 10 – 15 сантиметрів нижче точки зростання. Це потрібно зробити навесні чи на початку літа. Навіть частину кореня не можна залишати в землі, бо рослина може відновитися.

Як і пирій, борщівник варто накрити щільною плівкою або чорним агроволокном і залишити в такому стані на увесь сезон, оскільки без світла борщівник гине. Якщо регулярно зрізати листя борщівника, то рослина виснажиться, а корінь поступово почне слабнути.

