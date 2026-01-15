Збережіть рулони з-під туалетного паперу: на городі без них не обійтися
- Картонні рулони з туалетного паперу можна використовувати в органічному компості, де вони легко розкладаються.
- Втулки туалетного паперу ідеально підходять для створення горщиків для розсади, захищаючи молоді рослини від шкідників і бур'янів.
Більшість людей, щойно рулон туалетного паперу закінчується, одразу ж викидають втулки – і навіть не підозрюють, що вони можуть принести чималу користь на ділянці.
Досвідчені городники вже давно знають, що картонні рулони з туалетного паперу – це дуже цінний ресурс, і починають збирати їх ще в січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Навіщо зберігати втулки з туалетного паперу?
Січень – це місяць, коли дачники вже починають планувати посадки на наступний рік, і збирання рулонів з-під туалетного паперу неочікувано є одним з найважливіших завдань. Багато людей навіть і не підозрюють про те, що вони мають чимало корисних застосувань, і для того, щоб отримати з них максимум користі, діяти слід вже зараз.
Ось кілька способів використання втулок туалетного паперу:
Органічний компост
Перше, що можна зробити, це закинути трубки з туалетного паперу між шарами органічного компосту. Черв'яки та мікроорганізми, що живуть у ньому, будуть просто в захваті. Картон легко ламається та може легко збагатити ваш компост без зайвих витрат, пише Martha Stewart.
Горщики для розсади
З втулок туалетного паперу виходять неймовірні горщики для розсади. Основна їхня перевага полягає у тому, що вони виготовлені з тонкого картону і після пересадки у ґрунт просто природним чином розкладуться за кілька місяців.
Під час пересадки розсади її не потрібно буде виймати з контейнера з ризиком пошкодити коріння – можна буде садити прямо у цьому імпровізованому "горщику". Окрім того, поки рослина молода, втулка захищатиме її й від впливу бур'янів, і від різноманітних шкідників.
Бар'єр від шкідників та холоду
Рулони туалетного паперу особливо корисні будуть на клумбах, які полюбляють чимало шкідників. Але у січні вони можуть використати й додаткову функцію – стануть тепловим бар'єром проти морозів.
Які ще городні лайфхаки слід знати?
Не варто поспішно викидати і яєчну шкаралупу – виявляється, вона може неабияк згодитися у саду та на городі. Кальцій, що міститься у ній, є просто неймовірним добривом, якщо використати його правильно.
З кухонних відходів на городі можуть стати незамінними й лушпиння часнику та цибулі. З нього можна приготувати настій і для садових рослин, і для кімнатних.
