Сохраните рулоны из-под туалетной бумаги: на огороде без них не обойтись
Большинство людей, как только рулон туалетной бумаги заканчивается, сразу же выбрасывают втулки – и даже не подозревают, что они могут принести немалую пользу на участке.
Опытные огородники уже давно знают, что картонные рулоны из туалетной бумаги – это очень ценный ресурс, и начинают собирать их еще в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Зачем хранить втулки из туалетной бумаги?
Январь – это месяц, когда дачники уже начинают планировать посадки на следующий год, и сбор рулонов из-под туалетной бумаги неожиданно является одной из важнейших задач. Многие люди даже и не подозревают о том, что они имеют немало полезных применений, и для того, чтобы извлечь из них максимум пользы, действовать следует уже сейчас.
Вот несколько способов использования втулок туалетной бумаги:
Органический компост
Первое, что можно сделать, это забросить трубки из туалетной бумаги между слоями органического компоста. Черви и микроорганизмы, живущие в нем, будут просто в восторге. Картон легко ломается и может легко обогатить ваш компост без лишних затрат, пишет Martha Stewart.
Горшки для рассады
С втулок туалетной бумаги получаются невероятные горшки для рассады. Основное их преимущество заключается в том, что они изготовлены из тонкого картона и после пересадки в почву просто естественным образом разложатся за несколько месяцев.
Во время пересадки рассады ее не нужно будет вынимать из контейнера с риском повредить корни – можно будет сажать прямо в этом импровизированном "горшке". Кроме того, пока растение молодое, втулка будет защищать его и от воздействия сорняков, и от различных вредителей.
Барьер от вредителей и холода
Рулоны туалетной бумаги особенно полезны будут на клумбах, которые любят немало вредителей. Но в январе они могут использовать и дополнительную функцию – станут тепловым барьером против морозов.
Какие еще огородные лайфхаки следует знать?
Не стоит поспешно выбрасывать и яичную скорлупу – оказывается, она может изрядно пригодиться в саду и на огороде. Кальций, содержащийся в ней, является просто невероятным удобрением, если использовать его правильно.
Из кухонных отходов на огороде могут стать незаменимыми и шелуха чеснока и лука. Из нее можно приготовить настой и для садовых растений, и для комнатных.
Частые вопросы
Почему опытные огородники начинают собирать картонные рулоны из туалетной бумаги еще в январе?
Январь - это месяц, когда дачники уже начинают планировать посадки на следующий год, и сбор рулонов из-под туалетной бумаги является одной из важнейших задач. Они имеют много полезных применений в садоводстве.
Как можно использовать втулки из туалетной бумаги в садоводстве?
Втулки из туалетной бумаги можно использовать как органический компост, горшки для рассады, а также как барьер от вредителей и холода. Они легко ломаются и обогащают компост, разлагаются в почве и защищают молодые растения.
Какие другие садовые лайфхаки можно применить зимой?
Зимой можно использовать яичную скорлупу как удобрение, поскольку она содержит кальций. Также шелуху чеснока и лука можно использовать для приготовления настоя для растений.
