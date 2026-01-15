Сохраните рулоны из-под туалетной бумаги: на огороде без них не обойтись

Большинство людей, как только рулон туалетной бумаги заканчивается, сразу же выбрасывают втулки – и даже не подозревают, что они могут принести немалую пользу на участке.

Опытные огородники уже давно знают, что картонные рулоны из туалетной бумаги – это очень ценный ресурс, и начинают собирать их еще в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем хранить втулки из туалетной бумаги?

Январь – это месяц, когда дачники уже начинают планировать посадки на следующий год, и сбор рулонов из-под туалетной бумаги неожиданно является одной из важнейших задач. Многие люди даже и не подозревают о том, что они имеют немало полезных применений, и для того, чтобы извлечь из них максимум пользы, действовать следует уже сейчас.

Вот несколько способов использования втулок туалетной бумаги:

Органический компост

Первое, что можно сделать, это забросить трубки из туалетной бумаги между слоями органического компоста. Черви и микроорганизмы, живущие в нем, будут просто в восторге. Картон легко ломается и может легко обогатить ваш компост без лишних затрат, пишет Martha Stewart.

Горшки для рассады

С втулок туалетной бумаги получаются невероятные горшки для рассады. Основное их преимущество заключается в том, что они изготовлены из тонкого картона и после пересадки в почву просто естественным образом разложатся за несколько месяцев.

Во время пересадки рассады ее не нужно будет вынимать из контейнера с риском повредить корни – можно будет сажать прямо в этом импровизированном "горшке". Кроме того, пока растение молодое, втулка будет защищать его и от воздействия сорняков, и от различных вредителей.

Барьер от вредителей и холода

Рулоны туалетной бумаги особенно полезны будут на клумбах, которые любят немало вредителей. Но в январе они могут использовать и дополнительную функцию – станут тепловым барьером против морозов.

Какие еще огородные лайфхаки следует знать?