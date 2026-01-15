Укр Рус
15 января, 15:19
Сохраните рулоны из-под туалетной бумаги: на огороде без них не обойтись

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Картонные рулоны из туалетной бумаги можно использовать в органическом компосте, где они легко разлагаются.
  • Втулки туалетной бумаги идеально подходят для создания горшков для рассады, защищая молодые растения от вредителей и сорняков.

Большинство людей, как только рулон туалетной бумаги заканчивается, сразу же выбрасывают втулки – и даже не подозревают, что они могут принести немалую пользу на участке.

Опытные огородники уже давно знают, что картонные рулоны из туалетной бумаги – это очень ценный ресурс, и начинают собирать их еще в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Как разогреть еду, когда нет света: гениальный трюк с ситечком

Зачем хранить втулки из туалетной бумаги?

Январь – это месяц, когда дачники уже начинают планировать посадки на следующий год, и сбор рулонов из-под туалетной бумаги неожиданно является одной из важнейших задач. Многие люди даже и не подозревают о том, что они имеют немало полезных применений, и для того, чтобы извлечь из них максимум пользы, действовать следует уже сейчас.

Вот несколько способов использования втулок туалетной бумаги:

Органический компост

Первое, что можно сделать, это забросить трубки из туалетной бумаги между слоями органического компоста. Черви и микроорганизмы, живущие в нем, будут просто в восторге. Картон легко ломается и может легко обогатить ваш компост без лишних затрат, пишет Martha Stewart.

Горшки для рассады

С втулок туалетной бумаги получаются невероятные горшки для рассады. Основное их преимущество заключается в том, что они изготовлены из тонкого картона и после пересадки в почву просто естественным образом разложатся за несколько месяцев.

Во время пересадки рассады ее не нужно будет вынимать из контейнера с риском повредить корни – можно будет сажать прямо в этом импровизированном "горшке". Кроме того, пока растение молодое, втулка будет защищать его и от воздействия сорняков, и от различных вредителей.

Барьер от вредителей и холода

Рулоны туалетной бумаги особенно полезны будут на клумбах, которые любят немало вредителей. Но в январе они могут использовать и дополнительную функцию – станут тепловым барьером против морозов.

Какие еще огородные лайфхаки следует знать?

  • Не стоит поспешно выбрасывать и яичную скорлупу – оказывается, она может изрядно пригодиться в саду и на огороде. Кальций, содержащийся в ней, является просто невероятным удобрением, если использовать его правильно.

  • Из кухонных отходов на огороде могут стать незаменимыми и шелуха чеснока и лука. Из нее можно приготовить настой и для садовых растений, и для комнатных.

Частые вопросы

Почему опытные огородники начинают собирать картонные рулоны из туалетной бумаги еще в январе?

Январь - это месяц, когда дачники уже начинают планировать посадки на следующий год, и сбор рулонов из-под туалетной бумаги является одной из важнейших задач. Они имеют много полезных применений в садоводстве.

Как можно использовать втулки из туалетной бумаги в садоводстве?

Втулки из туалетной бумаги можно использовать как органический компост, горшки для рассады, а также как барьер от вредителей и холода. Они легко ломаются и обогащают компост, разлагаются в почве и защищают молодые растения.

Какие другие садовые лайфхаки можно применить зимой?

Зимой можно использовать яичную скорлупу как удобрение, поскольку она содержит кальций. Также шелуху чеснока и лука можно использовать для приготовления настоя для растений.

