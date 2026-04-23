6 речей, які треба викинути перед приходом гостей

Перед приходом гостей ми ретельно наводимо порядки – змінюємо постіль, пилососимо, миємо підлогу, вікна. Проте є чимало дрібниць, які ми часто не помічаємо.

Навіть якщо вдома чисто, деякі старі речі чи непотрібні дрібниці, які здатні зіпсувати враження, пише Good Housekeeping. Ми звикаємо до них, тому перестаємо помічати, тому перед приходом гостей варто переглянути такі невидимі речі й позбутися від всього зайвого.

Яких речей треба позбутися перед приходом гостей?

Кухонна губка

У губці, якою ми щодня миємо посуд, можуть міститися мільйони бактерій, тому її треба викидати кожного тижня. Ціна на одну губку досить дешева, тому замінити її не складе жодних труднощів.

Брудна й стара кухонна губка не лише може справити погане враження, але й виділяти сморід.

Зайва макулатура

Перед приходом гостей позбудьтеся від небажаної пошти та паперів, які лежать на вашому столі. Такі купи з книжок, зошитів, документів та інших речей створюють візуальний безлад, тому очищення стола зробить дім візуально привабливішим.



Протерміновані продукти

Такі продукти мають поганий запах, який розповсюджується на увесь холодильник. Викиньте їх, щоб випадково не використати й не дати гостям.

Порожні баночки у ванній кімнаті

Часом буває, що у деяких ємностях на дні ще є залишки продуктів, проте вони невагомі й легко падають. Щоб не створити враження, ніби ви дуже економні й зберігаєте такі баночки до останньої краплі – їх краще сховати або викинути.

Також варто позбутися зношених зубних щіток, одноразових бритв, які виглядають не зовсім привабливо у ванній кімнаті.

Брудні рушники

Бактерії живуть на рушниках кілька днів, і чим довше, тим гіршим є їхнє розмноження і запах. Перед приходом гостей усі брудні рушники слід замінити на нові або чисті. Свіжі рушники і постіль створюють приємне враження.

Котячий наповнювач

Через неприбраний котячий наповнювач у домі може бути досить неприємний запах. Коли тварина користується туалетом, то бактерії розщеплюють сечу, виділяючи аміак, що спричиняє різкий запах, який не ідеально підходить для гостей.

Також радимо очистити чайник від накипу перед приходом гостей, оскільки через нього смак води може мати помітно неприємний смак. Для видалення накипу з чайника можна використовувати лимон або лимонну кислоту, які ефективно розчиняють відкладення, пише Express. Альтернативним методом є застосування харчової соди, яку потрібно прокип'ятити у воді всередині чайника.

