Захаращений балкон не лише має неестетичний вигляд, але й може створити небезпеку для житла, пише Martha Stewart.

Що ніколи не можна тримати на балконі?

Електронні прилади

Електронним пристроям не місце на балконі. Часом шкода викидати стару техніку, тож на саме там можуть зберігатися навіть пральні машини.

"Під впливом негоди перегрів деформує пластикові корпуси, волога просочується в шви, а металеві деталі кородують, а це може призвести до коротких замикань, які іскрять та потенційно можуть спричинити пожежу", – зазначив експерт Ендрю Поуп.

У такому разі прилад потрібно зберігати в приміщенні без прямого доступу сонця.

Легкозаймисті предмети

Пропанові балони чи каністри з бензином у жодному разі не можна тримати на балконі. Навіть забутий стоп старих газет у сильну спеку може спалахнути.

Задля власної безпеки легкозаймисті предмети потрібно зберігати у темних контейнерах чи спеціально відведених місцях (коморах чи складах).



На балконі не можна зберігати легкозаймисті речі

М’які меблі

Якщо м’які меблі постійно стоятимуть на балконі, то тканина дуже швидко вигорить на сонці, волога призведе до появи плісняви, а конструкції з часом послабляться й зруйнуються.

Не варто виносити на балкон матраци, диван чи м’які крісла. Вони накопичують вологу, приваблюють комах та є дуже горючими.

Важкі та громіздкі предмети

На балконі може стояти легкий журнальний столик, а не масивне тренажерне обладнання чи надважкі предмети. Постійне навантаження створює крихітні тріщини в бетоні, в гіршому випадку – балкон почне відривати від каркаса будинку.

Пристрої з літієвими батареями

Дуже ризиковано тримати на балконі електросамокати, гіроборди та інструменти з акумуляторами. Літієві батареї дуже чутливі до перегрівання, ультрафіолету й перепадів температур.

Навіть якщо зовні пристрій нормально виглядає, то всередині можуть відбуватися небезпечні процеси. Тому їх не можна залишати без нагляду й краще зберігати в безпечному місці.

Пам’ятайте, що балкон – це не склад, тому він потребує бережного ставлення, як і всі інші кімнати в квартирі. На балконі потрібно створити комфортну зону відпочинку, а не зробити його джерелом ризиків.

Крім зазначених предметів, які не можна тримати на балконі, садівники розповіли про деякі кімнатні рослини, які не підзодять для квартири, пише жіночий журнал "Storinka". До них входить красула, діффенбахія, рододендрон, цикламен та фікус Бенджаміна, які є токсичними і можуть викликати алергічні реакції або отруєння у дітей та тварин.

