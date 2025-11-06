Як копійчаними засобами позбутись нальоту на ванній: не залишиться й сліду

Вапняний наліт у ванній кімнаті – справжня проблема. Він осідає на лійці, змішувачах та кранах. Зовнішньо він псує вигляд сантехніки, а внутрішньо – ускладнює потік води й здатен забити дрібні отвори.

Не завжди з вапняним нальотом добре справляються дорогі засоби, тому варто звернути увагу на бюджетне рішення, які всі завжди оминають, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Чим відмити наліт у ванній кімнаті?

Відмити наліт у ванній можна завдяки мідній монеті. Мідь вступає в хімічну реакцію з кальцієвими накопиченнями, які є основою нальоту. Коли монета починає контактувати з вологою поверхнею й таким нальотом, то вмить роз’їдає його структуру й наліт починає зникати на очах.

Один з господарів просто провів мідною монетою по душовій лійці – і результат виявився вражаючим. Найкраще діє лише справжня мідна монета, а не сучасна з мідним напиленням.

Метод варто застосовувати на металевих чи пластикових поверхнях, а на декоративних з хромом застосовуйте монету акуратно, щоб не було подряпин.



Простий спосіб очищення нальоту у ванній / Фото Pexels

Спосіб виведення нальоту монетою є досить дешевий, бо вона знайдеться у кожного. До переваг очищення належить швидкість, тож на результат не доведеться довго чекати, а ефект від методу помітний одразу.

Для кращого очищення поверхню попередньо можна розмочити гарячою водою чи нанести трохи оцту, щоб мідна монета краще вступила в реакцію. Оцет – вже давно перевірений варіант, який добре розчиняє мінеральні відкладення.

Душову лійку можна очистити, помістивши її в розчин з гарячою водою та лимонною кислотою на 10 хвилин, пише Express. Лимонна кислота ефективно видаляє вапняний наліт, іржу та мінерали, а також знищує цвіль і грибок.

