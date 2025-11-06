Как копеечными средствами избавиться от налета на ванной: не останется и следа

Известковый налет в ванной комнате – настоящая проблема. Он оседает на лейке, смесителях и кранах. Внешне он портит вид сантехники, а внутренне затрудняет поток воды и способен забить мелкие отверстия.

Не всегда с известковым налетом хорошо справляются дорогие средства, поэтому стоит обратить внимание на бюджетное решение, которые все всегда обходят, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Чем отмыть налет в ванной комнате?

Отмыть налет в ванной можно благодаря медной монете. Медь вступает в химическую реакцию с кальциевыми накоплениями, которые являются основой налета. Когда монета начинает контактировать с влажной поверхностью и таким налетом, то моментально разъедает его структуру и налет начинает исчезать на глазах.

Один из хозяев просто провел медной монетой по душевой лейке – и результат оказался впечатляющим. Лучше всего действует только настоящая медная монета, а не современная с медным напылением.

Метод следует применять на металлических или пластиковых поверхностях, а на декоративных с хромом применяйте монету аккуратно, чтобы не было царапин.



Простой способ очистки налета в ванной / Фото Pexels

Способ выведения налета монетой достаточно дешевый, потому что она найдется у каждого. К преимуществам очистки относится скорость, поэтому результат не придется долго ждать, а эффект от метода заметен сразу.

Для лучшей очистки поверхность предварительно можно размочить горячей водой или нанести немного уксуса, чтобы медная монета лучше вступила в реакцию. Уксус – уже давно проверенный вариант, который хорошо растворяет минеральные отложения.

Душевую лейку можно очистить, поместив ее в раствор с горячей водой и лимонной кислотой на 10 минут, пишет Express. Лимонная кислота эффективно удаляет известковый налет, ржавчину и минералы, а также уничтожает плесень и грибок.

Чем отчистить затирку в ванной комнате?