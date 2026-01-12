Забудьте про ванну: ось де треба зберігати парфуми
- Парфуми слід зберігати в темному, сухому та прохолодному місці, щоб зберегти їх аромат якомога довше.
- Ванна кімната, підвіконня, радіатори та автомобіль - це неправильні місця для зберігання, бо вони сприяють швидкому псуванню парфумів.
Парфуми можуть зберігати свій аромат протягом тривалого часу, але лише за умови правильного зберігання. А ось неправильне місце призводить до втрати аромату й свіжості. Більшість з нас припускаються помилки, яку варто уникати.
Навіть дорогі парфуми мають здатність з часом псуватися, пише 24 Канал з посиланням на Interia Kobieta. Після відкриття флакона, парфуми зберігають свій запах від 1 до 3 років, але несприятливі умови можуть призвести до того, що аромат стане менш інтенсивним.
Де не можна зберігати парфуми?
Найгіршим місцем для зберігання парфумів є ванна кімната. У ній завжди підвищена вологість, тому аромат здатен швидко втратити свій першочерговий запах. Пара й перепади температури пошкоджують ніжний аромат. Зберігати парфуми у ванній кімнаті категорично не рекомендується.
Також деякі жінки тримають аромати на підвіконні поблизу свого столика, але така дія теж неправильна, бо прямі сонячні промені призводять до швидкого розкладання молекул аромату.
Не варто зберігати парфуми в сонячному місці / Фото Pexels
Не рекомендовано зберігати парфуми поблизу радіаторів опалення чи інших джерел тепла, оскільки підвищена температура прискорює хімічні реакції у флаконі, тож навіть запах може змінитися. Окрім того, парфуми не варто зберігати в автомобілі, бо коливання температури також здатні знищити запах.
Де варто зберігати парфуми?
Фахівці радять зберігати аромати в темному, сухому й прохолодному місці з постійною температурою. Це може бути закрита шафа чи шухляда. У цих умовах парфуми триматимуть довго свій аромат через відсутність сонячного світла, штучного освітлення, вологості чи коливань температури.
Які парфуми збирають десятки компліментів?
У парфумерії є безліч ароматі, однак сучасні трояндові парфуми стали багатовимірними, з різними ароматичними варіаціями, такими як димні, фруктові та смолисті, тож варто спробувати їх запах, щоб закохатися в аромат раз і назавжди, пише Harper's Bazaar.
До декількох популярних трояндових ароматів входять: Houbigant Rose du Desert, BOSS Ma Vie Pour Femme, Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink, та Atelier des Ors Villa Primerose.
Які ще поради варто знати дівчатам?
Для ефективнішого миття голови слід змочити волосся теплою водою, мити з коренів, використовувати шампунь двічі та наносити кондиціонер тільки на кінчики.
Кропива блокує фермент, що призводить до випадіння волосся, зміцнює волосяні фолікули та покращує кровообіг шкіри голови.
