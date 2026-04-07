Тюльпани перестануть в'янути у вазі: експертка порівняла 3 методи
- Експертка Бетані Наккарато протестувала три методи збереження свіжості тюльпанів: зі шпилькою, монетою та горілкою.
- Найефективнішим методом виявився трюк зі шпилькою, який допомагає тюльпанам залишатися свіжими довше.
Тюльпани схильні швидко в’янути у вазі через чутливість до тепла. Проте є один метод, який допоможе їм залишатися свіжими та красивими набагато довше.
Тюльпани особливо популярні навесні – вони всюди продаються й вражають неймовірними кольорами, пише Express. Проте кожній жінці хочеться тішитися букетом у вазі тривалий час.
Цвітуть тюльпани з кінця березня до середини травня, тому в розпал їхнього сезону, розповімо як зберегти їх свіжими набагато довше.
Як зберегти надовго тюльпани у вазі?
Експертка з садівництва Бетані Наккарато кілька днів тестувала найпопулярніші лайфхаки, щоб зрозуміти, який з них справді допомагає трояндам тривалий час залишатися свіжими.
- Трюк зі шпилькою
Для цього методу жінка встромила швейну шпильку крізь шийку тюльпана – це трохи нижче пелюсток. Після цього лайфхаку шпильку треба витягнути.
Невеликий отвір у стеблі має відкривати потік повітря в стеблі до тюльпанів, щоб квіти могли ефективніше поглинати воду. Бульбашки повітря можуть перешкоджати тюльпанам вбирати воду, тому отвір від шпильки дозволяє виходити повітрю.
- Трюк з монетою
Цей метод потребує використання мідної монети. Суть полягає у тому, що мідь має протигрибкові та антимікробні властивості. Це допомагає підтримувати чистоту води, тому стебла менше піддаються ураженню від бактерій.
- Трюк з горілкою
Трішки горілки також додають у воду з тюльпанами, оскільки вона має такі ж антимікробні та протигрибкові властивості, як і мідна монета.
Придбати добрива для квітів можна на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Який лайфхак виявився найкращим?
Виявляється, серед усіх трьох найпопулярніших лайфхаків, першість посів трюк зі шпилькою. Лише завдяки одному крихітному отворі у стеблі, тюльпани зможуть залишатися гарними, високими і міцними набагато довше.
Як врятувати тюльпани, які вже похилилися?
Для відновлення тюльпанів потрібно опустити їх у кип’яток на 5 хвилин, а потім підрізати та повернути у холодну воду, йдеться в інстаграм-дописі Діани Гологовець. Квітам варто дати трохи часу напитися води, а вже через 30 – 40 хвилин тюльпани знову стануть свіжими.
Щоб тюльпани довше стояли, слід підрізати стебла під кутом 45 градусів, регулярно міняти воду та тримати їх подалі від світла.
