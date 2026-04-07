Тюльпани особливо популярні навесні – вони всюди продаються й вражають неймовірними кольорами, пише Express. Проте кожній жінці хочеться тішитися букетом у вазі тривалий час.

Цвітуть тюльпани з кінця березня до середини травня, тому в розпал їхнього сезону, розповімо як зберегти їх свіжими набагато довше.

Як зберегти надовго тюльпани у вазі?

Експертка з садівництва Бетані Наккарато кілька днів тестувала найпопулярніші лайфхаки, щоб зрозуміти, який з них справді допомагає трояндам тривалий час залишатися свіжими.

Трюк зі шпилькою

Для цього методу жінка встромила швейну шпильку крізь шийку тюльпана – це трохи нижче пелюсток. Після цього лайфхаку шпильку треба витягнути.

Невеликий отвір у стеблі має відкривати потік повітря в стеблі до тюльпанів, щоб квіти могли ефективніше поглинати воду. Бульбашки повітря можуть перешкоджати тюльпанам вбирати воду, тому отвір від шпильки дозволяє виходити повітрю.

Трюк з монетою

Цей метод потребує використання мідної монети. Суть полягає у тому, що мідь має протигрибкові та антимікробні властивості. Це допомагає підтримувати чистоту води, тому стебла менше піддаються ураженню від бактерій.

Трюк з горілкою

Трішки горілки також додають у воду з тюльпанами, оскільки вона має такі ж антимікробні та протигрибкові властивості, як і мідна монета.

Який лайфхак виявився найкращим?

Виявляється, серед усіх трьох найпопулярніших лайфхаків, першість посів трюк зі шпилькою. Лише завдяки одному крихітному отворі у стеблі, тюльпани зможуть залишатися гарними, високими і міцними набагато довше.

Як продовжити свіжість тюльпанів: дивіться відео

Як врятувати тюльпани, які вже похилилися?

Для відновлення тюльпанів потрібно опустити їх у кип’яток на 5 хвилин, а потім підрізати та повернути у холодну воду, йдеться в інстаграм-дописі Діани Гологовець. Квітам варто дати трохи часу напитися води, а вже через 30 – 40 хвилин тюльпани знову стануть свіжими.

Щоб тюльпани довше стояли, слід підрізати стебла під кутом 45 градусів, регулярно міняти воду та тримати їх подалі від світла.

