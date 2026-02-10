Цвіль зникне зі стін за хвилину: нанесіть на них один кухонний інгредієнт
- Для боротьби з цвіллю змішайте рівні частини білого оцту та води, нанесіть на стіну, прикладіть паперову серветку, щоб засіб не стікав.
- Через кілька хвилин зніміть серветку, потріть поверхню щіткою, а потім протріть вологою ганчіркою; при необхідності повторіть процедуру.
Лютий – це місяць, коли цвіль викликає особливо багато проблем. Вологість, холод та протяги можуть призвести до того, що пліснява проявиться біля вікон, або ж на стелі.
Цвіль – це поширена проблема у багатьох будинках. І вона не лише псує естетичний вигляд вікон та стін, але й створює серйозну небезпеку для здоров'я, пише Express.
Цікаво Що посадити разом з помідорами навесні: виростуть великі та смачні
Як боротися з цвіллю на стінах?
Цвіль з'являється у вологих місцях, де температура регулярно змінюється – і тому найчастіше її можна побачити у ванній кімнаті чи на кухні. "Запускати" її точно не варто: щойно цвіль з'явилася на ваших стінах, вона може поширюватися дуже швидко і зрештою призведе до алергічних реакцій, кашлю, а у важких випадках – навіть до хронічних респіраторних інфекцій.
Приготувати вдома засіб від цвілі дуже просто, пише Martha Stewart. Для цього потрібно змішати у пляшці з розпилювачем рівні частини білого оцту та води, а тоді розпилити засіб на стіну. Та для того, аби засіб як слід подіяв, його потрібно залишити на кілька хвилин на поверхні.
І у випадку, якщо цвіль утворилася на підлозі, це досить просто. А ось коли мовиться про стіни, рідина просто стікає вниз, і через це не дає бажаного ефекту. На щастя, тут на допомогу приходить елементарний лайфхак.
Все, що потрібно зробити – це взяти паперову серветку. Відразу ж після того, як ви розбризкаєте засіб на стіну, прикладіть її до стіни. Вона закріпиться завдяки волозі та не дасть оцту й воді стекти вниз.
За кілька хвилин приберіть серветку та м'якою щіткою потріть поверхню, поки цвіль не зникне. Після цього потрібно протерти стіну вологою ганчіркою. Якщо залишки плісняви залишилися, повторіть чищення ще раз.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Один дуже популярний на кухні предмет категорично заборонено класти у посудомийну машину – а втім, чимало людей досі припускаються цієї помилки.
Окрім того, у вас вдома ховається кілька речей, які ви чистите недостатньо часто – і це цілком може впливати на ваше самопочуття.
Часті питання
Які наслідки для здоров'я може спричинити цвіль у будинку?
Цвіль може викликати алергічні реакції, кашель, а у важких випадках — навіть хронічні респіраторні інфекції.
Як можна ефективно видалити цвіль зі стін?
Для ефективного видалення цвілі зі стін змішайте рівні частини білого оцту та води, розпиліть розчин на стіну, прикладіть паперову серветку, щоб засіб не стікав вниз, а потім потріть поверхню м'якою щіткою.
Які ще лайфхаки для дому згадуються в статті?
У статті згадуються лайфхаки, такі як уникнення миття певного посуду в посудомийній машині та необхідність частішого чищення деяких предметів у домі для покращення самопочуття.