5 продуктів, які категорично не можна гріти в мікрохвильовці: 80% людей роблять помилки

Ми звикли розігрівати в мікрохвильовій печі чимало продуктів, але далеко не зі всіма стравами це можна робити. Мікрохвильовка економить час, але під час підігріву смак певних продуктів може зіпсуватися.

Головна проблема мікрохвильовки – нерівномірний нагрів, пише 24 Канал з посиланням на New York Post. Погано розігріта страва може містити холодні зони, де не знищуються бактерії. А ще повторне розігрівання продуктів може робити їх несмачними.

Які продукти не можна ставити в мікрохвильовку?

Варені яйця

Під час нагрівання у мікрохвильовій печі всередині білка накопичується пара, через що різко зростає тиск. У результаті яйце може вибухнути в печі чи вже після діставання з неї.

Овочі й фрукти з високим вмістом вітаміну С

Не варто розігрівати броколі, болгарський перець, ягоди й листову зелень. Вітамін С під впливом температури швидко руйнується, тому користі від такої їжі не буде жодної.

Курятина

Досить часто ми розігріваємо у мікрохвильовці курятину. І хоч розігрівання цього м’яса не є небезпечним, смакові якості сильно втрачаються. Жири курятини після зберігання в холодильнику окислюються, а під час повторного нагрівання змінюється структура м’яса. Курка стає сухою й менш апетитною.



Морепродукти та риба

Фахівці не радять розігрівати у мікрохвильовій печі ні рибу, ні морепродукти, оскільки текстура цих продуктів не витримує мікрохвильового випромінювання. Риба вийде гумовою й втратить свій смак.

Стейк

Мікрохвильова піч – це ворог для стейка. Під час розігріву м’ясо пересушується, стає жорстким, а через нерівномірний нагрів окремі частини можуть залишитися холодними. Усі ці страви краще підігрівати на сковорідці чи в духовці, щоб зберегти смак та якість їжі.

Чим помити мікрохвильовку?

Очистити мікрохвильовку можна завдяки воді та лимонному соку, пише Simply Recipes. Підігрійте розчин у мікрохвильовці кілька хвилин, щоб пара розм'якшила бруд, а потім протріть поверхню. Якщо ж немає лимона, то можна використати оцет. Додайте 2 столові ложки у склянку води, розмішайте та поставте на повну потужність на 3 хвилини. Розчин має закипіти. Залишіть на 5 хвилин, а потім просто протріть усі поверхні.

