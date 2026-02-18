5 предметів на кухні, які "кишать" бактеріями: їх краще замінити

Деякі предмети на кухні здатні швидко накопичувати бруд та бактерії. Саме тому фахівці стверджують, що варто їх замінити, щоб зберегти якість їжі та уникнути шкоди для організму.

Більшість цих речей ми використовуємо щодня й навіть не підозрюємо, скільки мікроорганізмів може накопичуватися на їхній поверхні, пише Eating Well.

Волога, залишки їжі й тепло створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій, а звичайного миття часом недостатньо.

Які кухонні предмети "кишать" бактеріями?

Пошкоджений антипригарний посуд

Каструль з пошкодженим антипригарним покриттям варто уникати. Коли таке покриття дряпається чи перегрівається, то вивільняє хімічні речовини, які потім опиняться в їжі. Якщо в антипригарних сковорідках поверхня відшаровується, то їх треба викидати. Експерти радять використовувати керамічний чи нержавіючий посуд.

Зношені обробні дошки

З часом пластикові обробні дошки виділяють мікропластик в овочі, рибу чи м’ясо. У глибоких надрізах можуть міститися бактерії, тому для сирого м’яса та риба краще використовувати окремі обробні дошки.

Губки для миття посуду

У кухонних губках такі шкідливі бактерії, як сальмонела, можуть виживати понад тиждень. Через вологу в губці постійно ростуть мікроби, які потім переносяться на рук, посуд та інші поверхні. Фахівці радять змінювати губки для миття посуду кожного тижня, щоб уникнути поширення шкідливих мікробів.



Губки для посуду варто змінювати кожного тижня / Фото Pexels

Кухонні рушники

Якщо рушники на кухні постійно вологі, то здатні накопичувати бактерії, тому їх треба також часто міняти. А ще кухонними рушниками не варто витирати руки й посуд. Для цього треба використовувати два різні рушники.

Пластикові контейнери

Контейнери зручні для зберігання їжі, але вони можуть вивільняти мільйони частинок у їжу, особливо при нагріванні. Повторне нагрівання їжі може збільшити потрапляння цих частинок в їжу. Саме тому варто викидати деформовані чи тріснуті контейнери. Замість них краще використовувати контейнери зі скла, які є набагато безпечнішими.

До слова, дерев'яний посуд не можна мити у посудомийній машині, оскільки він може деформуватися, розбухати та стати середовищем для росту цвілі, пише Martha Stewart. Для догляду за дерев'яним посудом його слід витирати губкою, промивати теплою водою з м'яким милом, висушувати рушником, а щомісяця змащувати мінеральним мастилом.

