3 кімнатні рослини, які можуть цвісти взимку навіть при слабкому світлі

У зимову пору світловий день доволі короткий, але навіть це не заважає деяким рослинам розцвітати й тішити яскравими барвами. Деякі вазони добре витримують прохолоду й тішать квітами навіть без яскравого освітлення.

Кілька кімнатних рослин стануть справжньою окрасою у вітальні чи спальні, тому рекомендуємо ознайомитися з ними та обрати щось для своєї оселі, пише 24 Канал з посиланням на Best Life.

Які квіти цвітуть в зимову пору?

Цикламен

Багаторічна рослина особлива тим, що прокидається після того, як більшість квітів занепадає. Має рожеві, червоні, білі чи фіолетові квітки, а листя – у формі сердечка.

У зимові місяці рослина може рости при яскравому, але розсіяному світлі. Ідеальна температура – 15 – 21 градус тепла. Для збереження вологості варто створити полив знизу. Поставте горщик у піддон з вологим гравієм, щоб коріння могло вбирати вологу.

Спатифілум

Рослину ще часто називають мирною лілією. Вона добре росте при слабкому освітленні й чудово себе почуває навіть у кімнаті без вікон. Для стимулювання цвітіння потрібно підтримувати ґрунт вологим. Температура повинна бути стабільною, а при вдалому догляді рослина може цвісти впродовж року.



Спатифілум цвіте взимку / Фото Pexels

Різдвяний кактус

Квітки рослини розпускаються в зимовий період – ближче до Різдва, але навіть вже у магазинах можна придбати вазон з яскравими червоними квітами. Для стимуляції цвітіння варто пуансетію тримати вночі при холодній температурі й давати 12 – 13 годин нічного освітлення. Стояти Різдвяний кактус має у світлому місці, але без прямих сонячних променів.

Вода для поливу кімнатних рослин завжди має бути кімнатної температури, пише Better Homes & Gardens. Більшість водопровідної води підходить для поливу рослини, але треба уважно ставитися до пом'якшеної води. З часом саме вона може додавати солі до ґрунту, а це негативно вплине на ріст будь-якої рослини.

Які лайфхаки треба знати?