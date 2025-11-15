3 кімнатні рослини, які можуть цвісти взимку навіть при слабкому світлі
У зимову пору світловий день доволі короткий, але навіть це не заважає деяким рослинам розцвітати й тішити яскравими барвами. Деякі вазони добре витримують прохолоду й тішать квітами навіть без яскравого освітлення.
Кілька кімнатних рослин стануть справжньою окрасою у вітальні чи спальні, тому рекомендуємо ознайомитися з ними та обрати щось для своєї оселі, пише 24 Канал з посиланням на Best Life.
Які квіти цвітуть в зимову пору?
Цикламен
Багаторічна рослина особлива тим, що прокидається після того, як більшість квітів занепадає. Має рожеві, червоні, білі чи фіолетові квітки, а листя – у формі сердечка.
У зимові місяці рослина може рости при яскравому, але розсіяному світлі. Ідеальна температура – 15 – 21 градус тепла. Для збереження вологості варто створити полив знизу. Поставте горщик у піддон з вологим гравієм, щоб коріння могло вбирати вологу.
Спатифілум
Рослину ще часто називають мирною лілією. Вона добре росте при слабкому освітленні й чудово себе почуває навіть у кімнаті без вікон. Для стимулювання цвітіння потрібно підтримувати ґрунт вологим. Температура повинна бути стабільною, а при вдалому догляді рослина може цвісти впродовж року.
Спатифілум цвіте взимку / Фото Pexels
Різдвяний кактус
Квітки рослини розпускаються в зимовий період – ближче до Різдва, але навіть вже у магазинах можна придбати вазон з яскравими червоними квітами. Для стимуляції цвітіння варто пуансетію тримати вночі при холодній температурі й давати 12 – 13 годин нічного освітлення. Стояти Різдвяний кактус має у світлому місці, але без прямих сонячних променів.
Вода для поливу кімнатних рослин завжди має бути кімнатної температури, пише Better Homes & Gardens. Більшість водопровідної води підходить для поливу рослини, але треба уважно ставитися до пом'якшеної води. З часом саме вона може додавати солі до ґрунту, а це негативно вплине на ріст будь-якої рослини.
Які лайфхаки треба знати?
Не можна обрізати восени азалію, рододендрон, камелію, магнолію, бузок, форзицію та садовий жасмин, щоб не втратити квіти на наступний сезон.
Ясен потребує постійної обробки інсектицидами через ураження смарагдовою ясеновою мокрицею.
