3 комнатных растения, которые могут цвести зимой даже при слабом свете
- Цикламен цветет зимой при ярком, но рассеянном свете, идеальная температура 15-21 градус тепла.
- Спатифиллум хорошо растет при слабом освещении, может цвести в течение года при стабильной температуре и влажной почве.
В зимнее время световой день довольно короткий, но даже это не мешает некоторым растениям расцветать и радовать яркими красками. Некоторые вазоны хорошо выдерживают прохладу и радуют цветами даже без яркого освещения.
Несколько комнатных растений станут настоящим украшением в гостиной или спальне, поэтому рекомендуем ознакомиться с ними и выбрать что-то для своего дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life.
Какие цветы цветут в зимнюю пору?
Цикламен
Многолетнее растение особенное тем, что просыпается после того, как большинство цветов приходит в упадок. Имеет розовые, красные, белые или фиолетовые цветки, а листья – в форме сердечка.
В зимние месяцы растение может расти при ярком, но рассеянном свете. Идеальная температура – 15 – 21 градус тепла. Для сохранения влажности стоит создать полив снизу. Поставьте горшок в поддон с влажным гравием, чтобы корни могли впитывать влагу.
Спатифиллум
Растение еще часто называют мирной лилией. Оно хорошо растет при слабом освещении и прекрасно себя чувствует даже в комнате без окон. Для стимулирования цветения нужно поддерживать почву влажной. Температура должна быть стабильной, а при удачном уходе растение может цвести в течение года.
Спатифиллум цветет зимой / Фото Pexels
Рождественский кактус
Цветки растения распускаются в зимний период – ближе к Рождеству, но даже уже в магазинах можно приобрести вазон с яркими красными цветами. Для стимуляции цветения стоит пуансеттию держать ночью при холодной температуре и давать 12 – 13 часов ночного освещения. Стоять Рождественский кактус должен в светлом месте, но без прямых солнечных лучей.
Вода для полива комнатных растений всегда должна быть комнатной температуры, пишет Better Homes & Gardens. Большинство водопроводной воды подходит для полива растения, но надо внимательно относиться к смягченной воде. Со временем именно она может добавлять соли в почву, а это негативно повлияет на рост любого растения.
Какие лайфхаки надо знать?
Нельзя обрезать осенью азалию, рододендрон, камелию, магнолию, сирень, форзицию и садовый жасмин, чтобы не потерять цветы на следующий сезон.
Ясень нуждается в постоянной обработке инсектицидами из-за поражения изумрудной ясеневой мокрицей.
