Для тих, хто перебуває в пошуку сонцезахисних окулярів, варто придивитися до витончених форм, від стриманої класики до помітних варіантів, які стануть головним акцентом образу, пише Elle.

Які сонцезахисні окуляри в тренді у 2026 році?

Масивні форми та оправи в стилі ретро

Цього сезону в моді виразні та об’ємні оправи. Особливу увагу посіли круглі моделі з відсилкою до ретроестетики. Такі окуляри колись були улюбленими у Жаклін Кеннеді.

Cat eye

Окуляри у формі "котяче око" виглядають легко й витончено. У 2026 році дизайнери зробили ставку на делікатність, тому чимало брендів представили варіанти з кольоровими лінзами, які додають образу м’якості.

Кольорові лінзи

Помітним акцентом цього сезону є яскравість. У колекціях багатьох брендів з’явилися лінзи помаранчевого, фіолетового та блакитного кольорів. До кожного образу такі лінзи додадуть настрою та індивідуальності.

Прозорі лінзи та металеві оправи

Тренд на максимально легкий вигляд окулярів продовжує набирати обертів. Прозорі лінзи, які майже зливаються з обличчям починають вже з’являтися в образах багатьох інфлюенсерів.

Паралельно з цим актуальними залишаються металеві оправи в поєднання з темними лінзами.

Спортивні окуляри

Спортивна форма окулярів натхнення лижними масками. Тонкий кольоровий пластик у поєднанні з темними лінзами виглядає досить незвично і цікаво. Такі моделі здатні легко вписатися в цікаві образи.

Як правильно обирати окуляри?

Сонцезахисні окуляри давно стали не просто стильним аксесуаром, але й необхідною деталлю щоденного образу, пише Cosmopolitan.

Вони легко доповнюють вбрання та допомагають уникнути звички постійно примружуватися. Проте їхня роль значно ширша за естетику. Правильно підібрані окуляри здатні захищати очі від шкідливого впливу сонця.

Звичайні затемнені лінзи без UV-фільтра можуть нашкодити, тому варто розуміти, чим саме відрізняються сонцезахисні окуляри й на що звертати увагу під час вибору.

Рівні захисту

На окулярах часто можна побачити позначення рівня UV-захисту, яке вказує на ефективність блокування променів.

320 – забезпечує лише частковий захист і не підходить для активного сонця влітку.

380 – базовий рівень, доступний у помірних умовах, але не для тривалого перебування під прямим сонцем.

400 – максимальний захист, який вважається найкращим для яскравої погоди та довгих прогулянок.

Особливості лінз

Крім захисту від ультрафіолету, існує ще один важливий параметр – це ступінь затемнення лінз, який визначає кількість світла, що проходить через них.

0 – прозорі чи майже прозорі лінзи, більше декоративний варіант;

1 – легке затемнення, підходить для похмурих днів;

2 – середній рівень, підходить для змінної погоди;

3 – високий рівень затемнення, найчастіше використовується в літню пору;

4 – максимальне затемнення лінз, яке підходить для гірських походів чи активного відпочинку.

Важливо розуміти, що інтенсивність затемнення не означає наявність захисту від ультрафіолету.

Що стосується кольору лінз, то він практично не впливає на захисні властивості, тому тут можна орієнтуватися на власний смак і настрій.

