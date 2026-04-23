Не викидайте старі светри: 3 найцікавіші варіанти повторного використання

Замість того, щоб позбуватися старих светрів, варто подивитися на них по-іншому – як на матеріал для стильних та затишних речей. Светр, що втратив форму після прання або вже не підходить, може підійти для декору чи аксесуарів.

Речі зі светрів додадуть дому тепла й текстури, а також дозволять створити щось унікальне своїми руками, пише Good Housekeeping. Для цього навіть не потрібні особливі навички чи досвід у шитті. Достатньо трохи бажання і простих ідей.

Що можна зробити з подушок?

З подушок можна зробити м’які накидки для зручного лежання, а якщо хочеться чогось практичнішого, то можна створити пов’язки чи рукавиці.

Накидки на подушки

Зі светра з гарною фактурою, наприклад із візерунком «коси» можна легко зробити стильну декоративну подушку. Можна використати тканину з обох сторін чи поєднати її з іншим матеріалом. У результаті вийде річ, яка виглядатиме затишно й цікаво.



Зі старих светрів можна зробити накидку / Фото Pexels

Модна пов’язка на голову

Зі светра можна зробити аксесуар. Невеликий шматок тканини легко перетворити на пов’язку на голову. Зробити таку річ зможуть навіть новачки. Для зручності найкраще використовувати еластичні частини – низ виробу чи рукави.



Старий светр підійде для створення пов'язки / Фото Pexels

Рукавиці

Ще одна практична ідея – зробити теплі рукавиці. Достатньо лише обвести форму руки, вирізати деталі зі светра й зшити їх. Манжети можна взяти з готових частин виробу, що значно спрощує процес і робить результат акуратним.



Зі светру можна зробити рукавиці / Фото Pexels

Крім того, зі старих светрів можна зробити красивий чохол на грілку, ємність для зберігання кульок чи будь-яких інших речей, зшити різдвяні панчохи або зробити чохол для чашки.

Саме навесні більшість з нас перебирають гардероб та викидають старі светри, тому такі лайфхаки допоможуть з користю їх повторно використати.

Зверніть увагу, що светри не можна прати у гарячій воді, пише The Spuce. Найкраще прати їх при температурі до 30 градусів з рідкими засобами для делікатних тканин. Светри радять сушити горизонтально на рушнику, щоб уникнути розтягування, і тримати їх подалі від прямих джерел тепла.

