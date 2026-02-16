Чим почистити срібло в домашніх умовах: стане блискучим за 5 хвилин

Срібні прикраси та столові набори з часом темніють, але повернути їм блиск можна буквально за кілька хвилин. Для цього навіть не доведеться використовувати дорогі засоби.

Цікавий лайфхак розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. За її словами, всі інгредієнти для очищення точно знайдуться у вас вдома.

Чим почистити срібло?

У глибоку посудину потрібно налити окріп, нарвати шматочки фольги та насипати столову ложку соди з гіркою. Одразу не чекаючи треба закинути срібло всередину. На очах відбудеться бурхлива реакція і срібло очиститься вже за кілька хвилин.

Після цього достатньо промити срібло проточною водою. У результаті воно стане світлішим та блискучішим, а в ємності з водою залишаться брудні частинки.

Як очистити срібло: дивіться відео

З часом срібло темніє через природний хімічний процес – окислення, спричинений взаємодією міді з сіркою та сірководнем у повітрі. На тілі ж процес прискорюється через піт, шкірний жир чи підвищену вологість.

Чим ще можна почистити срібло?

Почистити срібні столові прибори можна завдяки оцту, пише Cleaning Express. Завдяки цьому потужному розчину можна відчистити найбільш потьмяніле срібло.

Прикраси зі срібла вдасться очистити засобом на основі лимонного соку та оливкової олії. Метод підходить для швидкої чистки в домашніх умовах. Потрібно лише чайну ложку оливкової олії змішати зі 125 мілілітрами лимонного соку. Далі треба лише занурити тканину в суміш та відполірувати нею срібло.

